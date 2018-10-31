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2019 Göbeklitepe Yılı ilan edilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019'un UNESCO listesinde yer alan Göbeklitepe Yılı olacağını söyledi.

AA | 31.10.2018 - 13:51..
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA), Editör Masası'na konuk oldu.

KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Turizmde gelecek yılı 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmek istediklerini belirten Bakan Nuri Ersoy, "Türkiye'de 153 noktada kazı yapılıyor. Bunun 122'si yerel kazı ekipleri, 31'i yabancı kazı ekipleri tarafından yapılıyor. İlk yapacağımız önemli hamle, turizm açısından da önemli olan 20 önemli noktada kazı çalışmalarının 12 aya yayılması" dedi.

2019 Göbeklitepe Yılı ilan edilecek

FİLM ÇEKİMLERİ KOLAYLAŞACAK

Bakan Ersoy  "Film çekimlerini kolaylaştırmak için valiliklerde Çekim Koordinasyon Kurulu kuruyoruz. İlk etapta 7 şehirde olacak" diye konuştu.


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