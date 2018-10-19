2019 ÖTV zamları

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçe tasarısı Meclis'e sunuldu.

Tasarıda araçlardan, alkol ve sigaradan, petrol ve doğalgazdan alınacak ÖTV de yer aldı.

ALKOLDE YÜZDE 23.9 ARTACAK

Tasarıya göre alkollü içkilerde ÖTV yüzde 23.9 artacak. Alkollü içkilerde bu yılın başında 10.5 milyar lira öngörülen gelir yıl sonunda 12.3 milyar lira olacak. Böylece alkollü içkilerden 2.3 milyar lira daha fazla vergi elde edilmiş olacak.

SİGARADA YÜZDE 2.8'LİK ARTIŞ

Enflasyon sepetinde etkili olan sigara üzerinden alınan ÖTV 2019 yılında yüzde 2.8 oranında artacak. Bu yılın başında 37.7 milyar lira olarak öngörülen sigara üzerinden alınan ÖTV yıl sonunda 44.4 milyar lirayı bulacak. Sigaradan alınan ÖTV gelirleri yılın başında tahmin edilenden 6.9 milyar lira daha fazla gelir getirecek.

MOTORLU TAŞITLARDA ORAN YÜZDE 15.4

Hürriyet'in haberine göre bütçe yasa teklifinin B cetveline göre motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV yüzde 15.4 artacak. 2018 yılında 20.5 milyar lira olarak tahmin edilen motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV’nin 20.8 milyar lira olacağı tahmin edildi. 2019 yılında ise motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV’den 24 milyar lira gelir elde edileceği tahmin ediliyor.

BEYAZ EŞYADA ARTIŞ YÜKSEK: 47.6

Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyadan alınan ÖTV’nin, 2019’da yüzde 47.6 oranında artacağı öngörüldü. Bu yılın sonunda 6.3 milyar lira olacağı öngörülen dayanıklı tüketim üzerinden alınan ÖTV’nin gelecek yıl 8.3 milyar lira olması bekleniyor.

AKARYAKITTA YÜZDE 20.2'LİK ARTIŞ

Bu yıl mayıs ayında başlatılan eşel mobil sisteminin uygulandığı akaryakıt ürünlerinden elde edilen ÖTV ise 2019 yılında yüzde 20.2 artacak. Bu yıl önce 68.4 milyar lira olarak tahmin edilen petrol ürünlerinden alınan ÖTV, 2019 yılı bütçe tasarısında revize edilerek 57.2 milyar lira belirlendi. 2019’da ise akaryakıt ürünlerinden alınacak ÖTV geliri 68.7 milyar lira olarak öngörüldü.