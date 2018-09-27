21 yıl önce Çağla Şıkel

Çağla Şıkel'in yıllar önce çekilen fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Şıkel, fotoğrafın hikayesini takipçileri ile paylaştı.

"DAHA 17 YAŞINDAYIM"

Şikel, yayınladığı eski fotoğrafının altına, "İyi ki bu fotoğraf çıktı karşıma. Nasıl duygulandım. Bir baktım önce... Sonra sarıldım o yaşlarıma... 21 sene önce, daha 17 yaşındayım. Yeni Türkiye güzeli seçilmişim, ilk kez giymişim pullu elbisemi. Bale temsillerinde sürdüğüm rujumu sürmüşüm, nasıl güzel nasıl heyecanlı nasıl tedirginim. Neler yaşayacağımı nelerle karşılaşacağımı bilmeden gülümserken çekilmiş bir fotoğraf.

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel



"HAYAL EDEMEYECEĞİM KADAR GÜZEL ŞEYLER OLDU"

Bu çok iyi bir fırsat dedim kendime ve hemen fotoğrafı karşıma aldım. Durdum ve dedim ki: Sen her geçen gün kendini geliştiren, hiç durmayan, her daim çalışan hayata işine sahip olduklarına aşık bir kadın kendi ayakları üzerinde duran bir Anne oldun. Artık korkma her şey hayal edemeyeceğin kadar güzel oldu... Şükürler olsun" yazdı.