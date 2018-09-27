taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0812
Euro
7.1344
Altın
1195.7715
Borsa
99434.92
Gram Altın
234.249

21 yıl önce Çağla Şıkel

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, 17 yaşındaki fotoğrafını paylaşıp, " Her şey hayal edemeyeceğin kadar güzel oldu." yazdı.

Haber Merkezi | 27.09.2018 - 11:08..
  1. Haberler
  2. Magazin

Çağla Şıkel'in yıllar önce çekilen fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Şıkel, fotoğrafın hikayesini takipçileri ile paylaştı.

"DAHA 17 YAŞINDAYIM"

Şikel, yayınladığı eski fotoğrafının altına, "İyi ki bu fotoğraf çıktı karşıma. Nasıl duygulandım. Bir baktım önce... Sonra sarıldım o yaşlarıma... 21 sene önce, daha 17 yaşındayım. Yeni Türkiye güzeli seçilmişim, ilk kez giymişim pullu elbisemi. Bale temsillerinde sürdüğüm rujumu sürmüşüm, nasıl güzel nasıl heyecanlı nasıl tedirginim. Neler yaşayacağımı nelerle karşılaşacağımı bilmeden gülümserken çekilmiş bir fotoğraf.

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel

"HAYAL EDEMEYECEĞİM KADAR GÜZEL ŞEYLER OLDU"

Bu çok iyi bir fırsat dedim kendime ve hemen fotoğrafı karşıma aldım. Durdum ve dedim ki: Sen her geçen gün kendini geliştiren, hiç durmayan, her daim çalışan hayata işine sahip olduklarına aşık bir kadın kendi ayakları üzerinde duran bir Anne oldun. Artık korkma her şey hayal edemeyeceğin kadar güzel oldu... Şükürler olsun" yazdı.

21 yıl önce Çağla Şıkel

21 yıl önce Çağla Şıkel

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hadise'nin 12 milyon TL'si daha uçtu

Hadise'nin 12 milyon TL'si daha uçtu

139
Trump basın toplantısında Kürt gazeteciye söz verdi

Trump basın toplantısında Kürt gazeteciye söz verdi

89
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak çalışma

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak çalışma

37
MHP'li Feti Yıldız uyuşturucu sorusuna kızdı

MHP'li Feti Yıldız uyuşturucu sorusuna kızdı

196
Murat Yıldırım teknede sadece kadın olsun istedi

Murat Yıldırım teknede sadece kadın olsun istedi

27
Fransa, Suriye'de Türkiye'nin yanında

Fransa, Suriye'de Türkiye'nin yanında

62
Trump'a şarap vermediler

Trump'a şarap vermediler

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM