227 sosyal medya hesabı incelendi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 5-12 Kasım 2018 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 388 operasyon yapıldı.

Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 747 terör (PKK/KCK 144, sol 30, DEAŞ 79, FETÖ/PDY 494), 4 bin 176 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 163 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5 bin 86 kişi gözaltına alındı. İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 7’si sağ, 7’si teslim 14 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde 10 ilde, (Tunceli 10, Diyarbakır 7, Muş 2, Hatay 2, Van 2, Osmaniye 1, Trabzon 1, Mardin 1, Şırnak 1, Bingöl 1) 28 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi.

5’i ağır ve uzun namlulu (2 roketatar, 3 Kalaşnikof/piyade tüfeği) toplam 24 silah, 11 adet el bombası, 289 kilogram patlayıcı madde, 15 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi, 515 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

ÖLÜM TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRILMADI

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 3 bin 7 operasyonda 401 kilogram esrar, 274 kilogram eroin, 2 kilogram kokain, 1 kilogram afyon, 1.3 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 12 kilogram metamfetamin, 9 bin 232 adet captagon, 384 bin 984 adet ectasy, 148 bin 360 adet sentetik ecza, bin 252 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 495 bin 608 paket kaçak sigara, 100 bin 556 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 4 bin 176 kişi gözaltına alındı.

Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydanlar, alışveriş merkezleri, parklar, bahçeler, duraklar, toplu taşıma araçları gibi yerlerde suç işleyebilecek kişilerin tespit edilmesi, suç amacındakilerin caydırılmasına yönelik 9 Kasım 2018’de 6 bin 983 noktada 68 bin 138 personelin katılımıyla “Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018-8” gerçekleştirildi. Uygulamada 607 bin 792 kişi, 160 bin 276 araç, 20 bin 973 umuma açık iş yeri kontrol edildi, aranan bin 810 kişi yakalandı. Bin 314 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 203 kişi gözaltına alındı, 9’u çocuk olmak üzere 37 kayıp bulundu. 193 aranan araç yakalandı, bin 1 araç trafikten men edildi, 30 iş yeri kapatıldı.

7 BİN 646 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Siber suçlarla mücadelede terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 227 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 182 kişi hakkında yasal işlem uygulandı. Düzensiz göçle mücadelede ise 357’si denizlerde olmak üzere toplam 7 bin 646 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 163 organizatör gözaltına alındı.