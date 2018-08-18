24. Saraybosna Film Festivali sona erdi

Saraybosna'daki tarihi Ulusal Tiyatro'da 10 Ağustos'ta başlayan festivalde yedi gün boyunca 56 ülkeden 266 film sinemaseverlerle buluştu, 42 filmin de dünya prömiyeri yapıldı.
Saraybosna Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu Festival kapsamında, çeşitli kategorilerde ödüle layık görülen filmler, "Aga", "Lemonade", "The Load" ve "One Day"in yanı sıra, belgesel dalında ödül alan, "Srbenka" ve "Araf" bugün izleyici ile buluştu.
ÖDÜLLÜ FİLMLERLE SONA ERDİ
Dünyanın farklı ülkelerinden onlarca başarılı film, yönetmen ve yapımcıyı bir araya getiren festival, ödüllü filmlerin gösteriminin ardından sona erdi.