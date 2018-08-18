24. Saraybosna Film Festivali sona erdi

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1 Suudi Arabistan'dan Suriye'ye yardım kararı Suudi Arabistan hükümeti, DEAŞ terör örgütünden ele geçirilen bölgelerin imarı için 100 milyon dolarlık yardım yapacak.

2 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut oldu Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, yeni dönemde de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin Başkanı olarak görev alacak.

3 Türkiye'nin Oscar aday adayı Ahlat Ağacı oldu Bu sene Türkiye'nin Oscar Ödülleri'nde temsil edecek film: Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı.

4 Pelin Batu'nun doğayla tanışması Oyuncu, yazar, televizyon programcısı ve tarihçi Pelin Batu, siyasetten istediğini bulamayınca kendisini doğaya verdi.

5 Kuşadası 5. Kitap ve Edebiyat Günleri başlıyor Bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri 26 Ağustos’ta başlıyor.

6 Mustafa Cengiz'den Ndiaye müjdesi Emre Akbaba'yı kadrosuna katan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, "İnşallah Ndiaye de olacak" diyerek taraftarlara bir müjde daha verdi.