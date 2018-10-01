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Milletvekillerini yoğun bir mesai bekliyor

Meclis'in çalışmaya başlamasıyla birlikte; kalıcı bedelli, af tasarısı ve emeklilikte yaşa takılanlar gündemdeki yerini alacak.

Haber Merkezi | 01.10.2018 - 14:42..
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Milletvekillerini yoğun bir mesai bekliyor

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 2. Yasama Yılı için toplandı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmasıyla açılan Meclis'te milletvekillerinin gündemi oldukça yoğun olacak.

Meclis'in gündemini meşgul edecek 3 önemli konu var.

KALICI BEDELLİ ASKERLİK

Bunlardan biri kalıcı bedelli askerlik.

Binlerce kişinin yararlandığı bedelli askerliğin kalıcı hale getirilerek, askerliğin sorun olmaktan çıkarılması planlanıyor.

MHP'NİN AF TEKLİFİ

Bedelli askerliğin dışında uzun süredir gündemde olan diğer bir konu ise af tasarısı.

MHP tarafından titizlikle hazırlanarak Meclis'e sunulan af teklifi, Meclis'te görüşülecek.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Meclis'te görüşülmesi beklenen konulardan biri de; emeklilikte yaşa takılanlar olacak.

Seçimlerden önce gündeme gelen vaatlerden biri olan, emeklilikte yaşa takılanların sorunu, yeni dönemde çözülebilir.

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