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Altın fiyatlarında son durum

Altının ons fiyatı yatay seyrederken, çeyrek altın 236 liradan alıcı buldu.

23.05.2017 - 09:34
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Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları İngiltere'nin Manchester kentinde en az 19 kişinin öldüğü ve terör saldırısı olduğundan şüphelenilen patlamanın ardından yatay seyrediyor.

ABD'de Trump yönetiminin içinde bulunduğu çalkantıdan ve doların euro karşısındaki zayıf seyrinden destek bulan altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artıda 1,261.55 dolarda bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yüzde 0,17 yükselişle 144 liradan işlem görürken; çeyrek altın 236 liradan, cumhuriyet altını ise 966 liradan işlem gördü.

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