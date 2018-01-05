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Çanakkale’de 32 kaçak yakalandı

Minibüsü takibe alan ekipler, 20’si çocuk, 5’i kadın ve 7’si ise erkek olmak üzere toplam 32 Afgan'ı yakalayarak 'Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderdi.

İHA | 05.01.2018 - 17:35..
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fs

Çanakkale’de yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 32 kaçak göçmen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalandı.

MİNİBÜS TAKİP EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbarı değerlendirerek harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinden yola çıkarak Çanakkale’ye gelen kapalı minibüsü takibe aldı.

Daha sonra feribottan inen minibüs iskelede durduruldu. Münibüste yapılan aramada, 20’si çocuk, 5’i kadın ve 7’si ise erkek olmak üzere toplam 32 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. 32 kaçak göçmen Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Organizartörlük yaptığı iddia edilen 2 kişi M.Y. ve M.Ş.B. ise gözaltına alındı. Ardında Emniyette işlemleri tamamlanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
32 kaçak göçmenlerin, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinden yola çıktığı ve yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına geçmek için Ayvacık’a gittiği öğrenildi.

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