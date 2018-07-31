Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.

Çetinkaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısının artmasıyla birlikte bu ülkelere portföy akımlarında bozulma gözlendi. Kredilerin büyüme hızı ikinci çeyrekte gerilemeye devam etti.

Enflasyondaki yükseliş alt gruplar genelinde yaygın. İktisadi faaliyet ikinci çeyrek itibariyle dengelenme eğiliminde.

TEMMUZDA POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTTUK

Temmuzda iç talep koşullarındaki yavaşlama ve para politikasının gecikmeli etkilerini izlemek için politika faizini sabit tuttuk.

Getiri eğrisi negatif eğimle daha sıkı parasal koşullar ima eden görünüm sergiledi. TÜFE ikinci çeyrekte nisan enflasyon raporu öngörüsünün belirgin üzerinde gerçekleşti. TL'deki değer kaybının yanı sıra petrol ve emtia fiyatlarındaki artış TÜFE'deki yükselişte etkili oldu. Gıda fiyatlarındaki tahminlerin üzerindeki yükseliş döviz kuru gelişmeleri ve bazı tarım ürünlerinin fiyatlarındaki olumsuz koşullardan kaynaklandı. Akaryakıt fiyatlarındaki eşel mobil uygulaması bu gruptaki enflasyonda olumsuz görünümü sınırladı.

TURİZMDEKİ TOPARLANMA

Ekonomide talep ve maliyet baskılarının ötesinde bir fiyat artırma eğilimi oldukça güçlendi. İktisadi faaliyet yavaşlayarak dengelenme eğilimine girdi. Turizmdeki toparlanma güçlü seyrediyor. İthalat fiyatlarındaki yükseliş cari işlemler dengesini olumsuz etkiliyor. Yılın ikinci yarısında iktisadi faaliyetlerin dengelenmeye devam edeceğini öngörüyoruz. Petrol fiyatları tahmini 2018 için 68 dolardan 73 dolara yükselttik. Gıda fiyatları tahmini 2018 için yüzde 7'den yüzde 13'e yükseldi.

ENFLASYON TAHMİNİ: 13,4

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 13,4 olarak tahmin edildi. Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 9,3, 2020 sonunda yüzde 6,7 olması bekleniyor.

Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Enflasyondaki yüksek seviye ve artan küresel riskler dikkate alındığında maliye ve makroihtiyati politikalarının dengelenme sürecine vereceği katkı kritik önem taşıyor."