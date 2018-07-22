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27 yıldır saz yapıyor

İzmit'te yaşayan Leyla Budak, saz ustası eşine yardım ederken tamir yapmaya başladı. Daha sonra saz yapımına elinin yatkın olduğu görünce, bu işe başlamaya karar verdi.

AA | 22.07.2018 - 11:16..
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  2. Kültür Sanat

İzmit'te yaşayan 52 yaşındaki Leyla Budak, 27 yıldır eşi Selahattin Budak ile birlikte saz yapıp satıyor.

Saz ustası eşine yardım ederken tamir yapmaya da başlayan Leyla Budak, daha sonra üretime elinin yatkın olduğunu fark etti.

27 yıldır saz yapıyor

EŞİNDEN ÖĞRENDİ

Saz yapan Leyla  Budak, çalmayı bir türlü öğrenemediğini söyledi ve "Saz yapmak aslında eşimin mesleğiydi. Evlendikten sonra ondan öğrendim. Eşim ve 3 çocuğum da saz çalmayı biliyor." dedi.

27 yıldır saz yapıyor

ATÖLYE AÇTILAR

Tek başına saz yapacak seviveye geldiğinde eşiyle beraber atölye açmaya karar verdiklerini anlatan Leyla Budak, çeşitli enstrümanların tamirini de yapıyor. Önce tel bağlama, perde bağlama gibi basit işleri öğrendiğinden bahseden Budak,"Ondan sonra saz yapmaya başladım." dedi.

27 yıldır saz yapıyor

ÜRETİMİ 6 AY SÜRÜYOR

Leyla Budak, saz üretiminin ortalama 6 ay sürdüğünü ve çok zahmetli aşamaları bulunduğunu belirterek, "Saz yapmak çok zahmetli iş, ortalama 6 ay sürüyor. İlk olarak sap aşaması var. Sapını takıyoruz, onun kurumasını 2 ay bekliyoruz. Kapağını açıyoruz, kapağı da 2 ay bekliyor. Boyası, cilası, kuruması, ince işçiliği derken ortalama bir saz yapmak 6 ayımızı alıyor. Sazın sesine göre ve işçiliğine göre fiyatını belirliyoruz. 600 liraya da saz bulabilirsiniz, bin 500 liraya da, 5 bin liraya da. Ben 5 bin liraya çok fazla saz yapıp sattım. Genelde özel işçilik isteyenlere o fiyattan saz veriyoruz." şeklinde konuştu.

27 yıldır saz yapıyor

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