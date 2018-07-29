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Afrin'de temizlik çalışmaları sürüyor

Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de toprağa gömülü çok sayıda silah, binlerce hafif silah mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi.

Haber Merkezi | 29.07.2018 - 14:13..
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden arındırılan Afrin'de, şehrin patlayıcılardan temizlenmesi ve hayatın normale dönmesi için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Afrin'de temizlik çalışmaları sürüyor

SİLAH VE MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Bölgede yakalanan bir teröristin ifadeleri doğrultusunda Mabatlı'ya bağlı Anbarlı köyüne Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet teşkilatı ve Özgür Suriye Ordusu tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Koordineli operasyon sonucu bir evin bahçesi ve müştemilatında toprağa gömülü çok sayıda silah, binlerce hafif silah mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi.

Afrin'de temizlik çalışmaları sürüyor

ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR

Söz konusu teröristin, Türk güvenlik güçlerinin bölge insanına gösterdiği ilgi, şefkat ve iyi muameleyle aralıksız yürütülen insani yardım faaliyetlerinden etkilendiğini, bundan dolayı güvenlik güçlerine yardım etmeye karar verdiğini söylediği öğrenildi.

Afrin'de temizlik çalışmaları sürüyor

Yaşananlar, bir kez daha hain ve eli kanlı bölücü terör örgütünün gençleri kandırdığının, gerçekleri saptırarak huzur ve barışı baltalamaya çalıştığının göstergesi olarak değerlendirildi.

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