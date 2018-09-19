taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.26245
Euro
7.3056
Altın
1202.131
Borsa
96184.43
Gram Altın
241.633

3 bin turist Bodrum'da

Bodrum'a demir atan Mein Schiff 2 yolcu gemisi ilçeye 2 bin 33 turist ve 972 personeliyle geldi.

İHA | 19.09.2018 - 15:26..
  1. Haberler
  2. Yaşam

Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirleyen Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki yolcu gemisi ’Mein Schiff 2’, bu sezon ilçeye 5’inci seferini gerçekleştirdi.

2 BİN 33 TURİST

Dev yolcu gemisi, çoğunluğu Alman 2 bin 33 turisti, turizm cenneti Bodrum’a taşıdı. Gemiden inen turistlerin bazıları genellikle ilçe merkezinde gezmeyi, alışveriş yapmayı tercih ederken, bazı turistler ise tarihi yerleri ziyaret etti.

3 bin turist Bodrum'da

Bodrum Kalesi’ne gelen gemi yolcuları ise, kapıdan geri dönmek zorunda kaldı. Bodrum Kalesi geçtiğimiz yıl başlayan tadilat nedeniyle ziyarete kapandı. İçerisinde 972 personel olduğu ve Yunanistan’ın Girit Adası’ndan geldiği öğrenilen geminin akşam saatlerinde Mikanos Adası’na gitmek üzere Bodrum’dan ayrılacağı belirtildi.

Yolcu gemisinin sezon sonunda Bodrum’a gelmesi esnafın da yüzünü güldürdü.

3 bin turist Bodrum'da



3 bin turist Bodrum'da



3 bin turist Bodrum'da



3 bin turist Bodrum'da



3 bin turist Bodrum'da

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses buluştu

Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses buluştu

47
Bedelli askerlik yapacakları bekleyen eğitim

Bedelli askerlik yapacakları bekleyen eğitim

69
Aleyna Tilki Emrah Karaduman'la barıştı

Aleyna Tilki Emrah Karaduman'la barıştı

173
Bel fıtığı için gitti, çekiçle tedavi etmeye çalıştılar

Bel fıtığı için gitti, çekiçle tedavi etmeye çalıştılar

64
Sınavlara girmeden binbaşı olan FETÖ'cü: Levent Dündar

Sınavlara girmeden binbaşı olan FETÖ'cü: Levent Dündar

68
ABD donanması Akdeniz'de faaliyete geçti

ABD donanması Akdeniz'de faaliyete geçti

57
Ticaret Bakanı yerli üretim logosunu tanıttı

Ticaret Bakanı yerli üretim logosunu tanıttı

260
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM