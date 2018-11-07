3. CRR Uluslararası Gitar Festivali başlıyor

1 Bakan Kurum Kaçak yapılar şehrimizin silüetini bozmayacak Bakan Kurum, "kaçak yapıların olmasına veya şehirlerimizin silüetini bozmasına müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

2 Burcu Esmersoy'un en doğal hali Kuaföre giderken görüntülenen Burcu Esmersoy, görenleri şaşırttı.

3 Muslera'nın yaptığı büyük hatalar Fenerbahçe derbisinde Isla'yı düşürerek penaltıya sebep olan Muslera, dün akşam oynanan Schalke maçında da büyük bir hatanın altına imza attı.

4 ABD ara seçimlerindeki net sonuç: Demokratlar kazanamadı ABD ara seçimlerinde demokratlar kazandı gibi görünse de gerçek aslında görünenden farklı. Trump yönetimi her ne kadar zorlanacak olsa da yeni dönemde yine başkan Trump olabilir.

5 Larsa Pippen'dan iddialı elbise Kim Kardashian'ın yakın arkadaşı Larsa Pippen, önceki akşam Batı Hollywood'da davetli olduğu bir partiden çıkarken görüntülendi.

6 Benzine 20 kuruş indirim Benzine bu gece yarısından itibaren 20 kuruş indirim geliyor.