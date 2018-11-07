taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3879
Euro
6.16865
Altın
1229.05
Borsa
94727.67
Gram Altın
212.806

3. CRR Uluslararası Gitar Festivali başlıyor

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu tarafından bu yıl 3.'sünü gerçekleştirilecek Uluslararası Gitar Festivali 16 Kasım'da sanatseverleri ağırlayacak.

Haber Merkezi | 07.11.2018 - 09:25..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Dünyaca ünlü 16 sanatçının performans sergileyeceği festival kapsamında, 6 konser ve 6 masterclass gerçekleştirilecek.

Festival, günümüzün en önemli gitaristleri arasında gösterilen Marco Socias’ın 18 Kasım akşamı vereceği konserle sona erecek. Müzikseverler festivalde klasik gitarın yanı sıra flamenko gitarı performanslarını da takip edebilecek.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER KATILACAK

İçeriği açısından dünyanın önde gelen gitar festivalinden olma yolunda ilerleyen CRR Uluslararası Gitar Festivali, 16-18 Kasım tarihlerinde dünyaca ünlü gitar sanatçılarını ağırlayacak.

İspanya’dan Marco Socias ve İgnacio Rodes, İtalya’dan Salvatore Seminera, Venezuela’dan Gabriel Gullien, Fransa’dan Laurent Boutros ve Arjantin’den Latin müziğinin duayenlerinden Ricardo Moyano festivalde performans sergileyecek isimlerden.

3. CRR Uluslararası Gitar festivali programında, Türkiye’deki gitar dünyasının vazgeçilmez isimlerinden Melih Güzel ve Hüsrev İsfendiyaroğlu da yer alıyor.

Ayrıca, dünya çapında verdiği konserlerle ülkemizi temsil eden gitarist Sinan Erşahin ve birçok önemli projeye imza atan Kağan Korad da, flüt sanatçısı Nihan Atalay ve bandoneon sanatçısı Tolga Salman’ın eşlikleriyle festival boyunca konser verecek.

3. CRR Uluslararası Gitar Festivali başlıyor

FLAMENKO GRUBU DA KATILACAK

3. CRR Uluslararası Gitar Festivali’nde bu yıl, klasik gitarın yanı sıra flamenko gitarı performansları da sergilenecek.

Türkiye’de flamenko müziğine gönül veren gitaristler Ezgi Anıl ve flamenko gitarı eğitiminin duayeni Ilgaz Benekay seyirciyle buluşacak. Ezgi Anıl’a konserinde danslarıyla Burcu Özbalkan eşlik edecek.

3. CRR Uluslararası Gitar Festivali başlıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Donald Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama

Donald Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama

36
Terim'den Ali Koç'a: Bana centilmenlikten bahsediyor

Terim'den Ali Koç'a: Bana centilmenlikten bahsediyor

183
Meclis'te CHP-HDP-Saadet ittifakı

Meclis'te CHP-HDP-Saadet ittifakı

110
Emina Jahovic: Boşanma nedeni ihanet değil

Emina Jahovic: Boşanma nedeni ihanet değil

63
ABD Kongre ara seçimlerinde sonuçlar

ABD Kongre ara seçimlerinde sonuçlar

11
Veresiye yakıt vermeyen pompacıyı defalarca bıçakladı

Veresiye yakıt vermeyen pompacıyı defalarca bıçakladı

119
Senegal, çıkardığı altını kendi işlemek istiyor

Senegal, çıkardığı altını kendi işlemek istiyor

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM