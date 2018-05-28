3. Havaalanı'nda sona doğru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği mega projeler, 24 Haziran sürecinde muhalefet partilerin adayları tarafından hedefe konuldu.

Türkiye'ye proje kazandırmak yerine mevcut projeleri durdurmayı vaadeden; Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener, seçmenleri de şaşırttı.

ÇALIŞMALARA ARA YOK

Erdoğan'ın kararlılığıyla yapımına devam edilen 3. Havaalanı'nda çalışmalar tüm bu açıklamalara rağmen devam ediyor.

YÜZDE 90,5'İ BİTTİ

29 Ekim'de açılışının yapılması planlanan 3. Havalalanı'nın yüzde 90,5'inin tamamlandığı açıklandı.

"ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA AÇILACAK"

Konuyla ilgil açıklama yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilerleme seviyemiz yüzde 90'ın üzerine çıkmış durumda. Yüzde 90,5 seviyesine ulaşmış durumda. Hepimizin malumu, 29 Ekim 2018'de inşallah sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla resmi olarak açılışını yapacağız. Ondan sonraki iki günlük periyotta da Atatürk Havalimanı'nda hizmet veren bütün havayolu şirketlerini etap etap yeni havalimanına kaydırmış olacağız." diye konuştu.