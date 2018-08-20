İsveç düzenlenen bu yıl 28’incisi düzenlenen Müzik ve Sanat Festivali kapsamında başkent Stockholm’ün merkezinde trafiğe kapalı Drottningatan Caddesi'nde 3 kilometrelik kitap pazarı kuruldu.

28 YILDIR YAPILIYOR

Kurulan kitap tezgahlarına civar kentlerden kitapseverler akın etti. Stockholm'de doğup büyümüş Oktay İkiz isimli bir kitapsever, "İsveç'te doğdum Stockholm'de yaşıyorum üniversitede okuyorum. Bugün 28 seneden beri yapılan Stockholm'ün kitap pazarına geldim. Yılda bir sefer Stockholm Kültür ve Sanat festivali içinde düzenlenen bu sahafların etkinliğini İzmir’de yapılan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki ile kıyaslayabiliriz." ifadelerini kullandı.

3 kilometrelik kitap pazarı ViDEO