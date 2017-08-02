3 kuvvet komutanı değişti

Kritik kararların alınacağı Yüksek Askeri Şura toplantısı saat 15:00 civarında sona erdi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. YAŞ'ta Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları değişti.
3 KUVVET KOMUTANI DEĞİŞTİ
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın yerine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun yerine Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın yerine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz getirildi.
İşte yeni komutanlar;
Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler
Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal
Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz