taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.277
USD
3,5324
EURO
4,1779
ALTIN
143,93
PETR
51,8100

3 kuvvet komutanı değişti

Çankaya Köşkü'nde yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, 3 kuvvet komutanının değiştiği belirtildi.

02.08.2017 - 15:29
  1. Haberler
  2. Gündem
3 kuvvet komutanı değişti

Kritik kararların alınacağı Yüksek Askeri Şura toplantısı saat 15:00 civarında sona erdi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. YAŞ'ta Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları değişti.

2017 YAŞ'tan kareler

3 KUVVET KOMUTANI DEĞİŞTİ

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın yerine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun yerine Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın yerine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz getirildi.

İşte yeni komutanlar;

Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler

3 kuvvet komutanı değişti

Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal

3 kuvvet komutanı değişti

Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz

3 kuvvet komutanı değişti

İlginizi Çekebilir
Fatih Altaylı'dan konuğuna: Git şeriat devletinde yaşa
Teke Tek programında Altaylı imam nikahını savunan konuğuna "şeriat devletinde yaşa" diye çıkıştı.
Başbakan'ın YAŞ'taki ilk açıklamaları
Başbakan Yıldırım YAŞ'ın açılış konuşmasında terör örgütüyle mücadelede son bir yılda başarılı sonuçlar alındığını belirtti.
FETÖ'cüler imaj değiştirdi
Sincan'da görülen Akıncı Üssü davası sanıklarının birçoğunun imaj değişikliğine gittiği dikkatlerden kaçmadı.
İzlediği diziden etkilenen kaynakçı kılıç ustası oldu
Samsun'un Havza ilçesinde bir kaynakçı, dizide gördüğü ve kendisine yaptığı kılıcın beğenilmesi üzerine üretime başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nevzat Çiçek CNN Türk'te canlı yayını terk etti

Nevzat Çiçek CNN Türk'te canlı yayını terk etti

350
Tunceli'de öldürülen teröristler

Tunceli'de öldürülen teröristler

119
YAŞ'ta albaylara terfi şansı

YAŞ'ta albaylara terfi şansı

133
FETÖ'cü Batmaz: Akıncı Üssü'ndeki ben değilim

FETÖ'cü Batmaz: Akıncı Üssü'ndeki ben değilim

103
Turizmde Rus rekoru

Turizmde Rus rekoru

94
Arda Turan tatilini sevgilisiyle Çeşme'de yapıyor

Arda Turan tatilini sevgilisiyle Çeşme'de yapıyor

55
Abdullah Avcı A Milli Takım'ın başına geçiyor

Abdullah Avcı A Milli Takım'ın başına geçiyor

116
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM