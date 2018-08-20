taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1726
Euro
7.05755
Altın
1185.569
Borsa
90185.99

3 yaşındaki çocuk kendisini vaftiz eden papaza küfür etti

Meksika'da vaftiz edilen 3 yaşındaki kız çocuğu, kendisini vaftiz eden papaza (O.Ç.) dedi.

Haber Merkezi | 20.08.2018 - 15:03..
  1. Haberler
  2. Dünya

Meksika'da vaftiz töreninde ilginç bir olay yaşandı. 3 yaşındaki bir kız çocuğu kendisini vaftiz eden papaza başından aşağı su döktüğü için hakaret etti.

3 yaşındaki çocuk kendisini vaftiz eden papaza küfür etti

ARDI ARDINA KÜFÜR ETTİ

Papaz dua ederken, küçük kız ise küfür etmeye devam etti. Annesi ve babası da 3 yaşındaki çocuğun küfürlerinin önüne geçmek için ağzını kapattı ve bir daha söylememesi için ağzına vurdu. Ancak çabalar yetersiz kaldı.

3 yaşındaki çocuk kendisini vaftiz eden papaza küfür etti İZLE

"GİT BAŞIMDAN O.Ç."

Papaz küfürlere aldırmadan duasına devam ederken, "Sanırım bana kaba sözler söylüyor..." derken, küçük kız, "Git başımdan O.Ç." diyerek karşılık verdi. Vaftiz töreninin sonunda ise anne, papazdan özür diledi.

'ŞEYTAN' FİLMİNE BENZETİLDİ

Sosyal medyada videoyu izleyenler; 3 yaşındaki küçük çocuğu 'The Exorcist (Şeytan) filmindeki karaktere benzetti. Bilindiği üzere orada da dua eden papaza küfür ediliyordu.

3 yaşındaki çocuk kendisini vaftiz eden papaza küfür etti

VAFTİZ NEDİR

Vaftiz töreni; Hristiyanlıkta önemli bir merasim töreni olarak bilinir. Vaftiz Ortodokslarda suya girilerek, Katoliklerde ise üzerine su serpilerek yapılır.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında para takası

Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında para takası

173
Bodrum'da fırsatçılar çayı bile 18 liradan satıyor

Bodrum'da fırsatçılar çayı bile 18 liradan satıyor

314
Ömer Çelik: Ankara'daki saldırı provakasyondur

Ömer Çelik: Ankara'daki saldırı provakasyondur

103
Abdullah Gül'e 'Hain' diyen vekile Ömer Çelik'ten tepki

Abdullah Gül'e 'Hain' diyen vekile Ömer Çelik'ten tepki

244
G.Saray taraftarı takımını yalnız bırakmadı

G.Saray taraftarı takımını yalnız bırakmadı

56
Türk karikatüristin köprü çizimi İtalya'yı birleştirdi

Türk karikatüristin köprü çizimi İtalya'yı birleştirdi

31
Trump Afganistan'daki savaşa Blackwater'ı gönderecek

Trump Afganistan'daki savaşa Blackwater'ı gönderecek

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM