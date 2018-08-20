Meksika'da vaftiz töreninde ilginç bir olay yaşandı. 3 yaşındaki bir kız çocuğu kendisini vaftiz eden papaza başından aşağı su döktüğü için hakaret etti.

ARDI ARDINA KÜFÜR ETTİ

Papaz dua ederken, küçük kız ise küfür etmeye devam etti. Annesi ve babası da 3 yaşındaki çocuğun küfürlerinin önüne geçmek için ağzını kapattı ve bir daha söylememesi için ağzına vurdu. Ancak çabalar yetersiz kaldı.

3 yaşındaki çocuk kendisini vaftiz eden papaza küfür etti İZLE



"GİT BAŞIMDAN O.Ç."

Papaz küfürlere aldırmadan duasına devam ederken, "Sanırım bana kaba sözler söylüyor..." derken, küçük kız, "Git başımdan O.Ç." diyerek karşılık verdi. Vaftiz töreninin sonunda ise anne, papazdan özür diledi.

'ŞEYTAN' FİLMİNE BENZETİLDİ

Sosyal medyada videoyu izleyenler; 3 yaşındaki küçük çocuğu 'The Exorcist (Şeytan) filmindeki karaktere benzetti. Bilindiği üzere orada da dua eden papaza küfür ediliyordu.

VAFTİZ NEDİR

Vaftiz töreni; Hristiyanlıkta önemli bir merasim töreni olarak bilinir. Vaftiz Ortodokslarda suya girilerek, Katoliklerde ise üzerine su serpilerek yapılır.