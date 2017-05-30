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30 günlük bebek beyin ameliyatı geçirdi

Osmaniye'de 30 günlük Fatma Elvali isimli bebek, 'Oksipital Ensefalosel' hastalığı nedeniyle ameliyat edildi.

30.05.2017 - 11:43
  1. Haberler
  2. Sağlık

Fatma Elvali bebek, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 2 saat süren başarılı bir operasyon ile sağlığına yeniden kavuştu.

Beyin Cerrahı Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Emrah Gergin, "30 günlük bir bebeğimizde 'Oksipital Ensefalosel' dediğimiz, anne karnında oluşan ve doğum sonrasında mutlaka müdahale edilmesi gereken ciddi bir rahatsızlık gördük.

30 günlük bebek beyin ameliyatı geçirdi

"HER 5 BİN CANLI DOĞUMDAN BİRİNDE...."

Her 5 bin canlı doğumdan birinde görülen bu rahatsızlık, anne karnında bebeğin kafatasının oksipital kemik diye adlandırılan enseye yakın bölümünün düzgün birleşemeyip bu açıklıktan canlı beyin dokusunun ve beyin omurilik sıvısının bir kese içerisinde birikmesidir.

30 günlük bebek beyin ameliyatı geçirdi

Bu kesenin ince bir zardan oluşuyor olması, en ufak bir sürtünme ile dahi yırtılmasına ve içerideki beyin dokusunun dış ortam ile ilişki içinde olmasına ve başta merkezi sinir sistemi enfeksiyon tablosu olmak üzere bebeğin ölümüne sebebiyet veren birçok patolojiye sebep olmaktadır" diye konuştu.

1 HAFTA SONRA TABURCU EDİLECEK

Doktor Gergin, bebeğin bir hafta içerisinde taburcu edileceğini sözlerine ekledi.

30 günlük bebek beyin ameliyatı geçirdi

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