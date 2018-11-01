Can Yaman'ın annesi şaşırttı

'Erkenci Kuş' dizisinin ünlü oyuncusu Can Yaman, son dönemlerde en fazla konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.
Ünlü isimlerin anneleri- FOTO GALERİ
SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRIYOR
Son zamanlarda saçlarını ve sakallarını uzatarak imaj değişikliğine giden oyuncunun attığı her adım sosyal medyada yankı uyandırıyor.
ANNESİYLE GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU
Son zamanlarda Yaman'ın annesiyle olan görüntüsü sosyal medyada şok etkisi yarattı. Can Yaman'ın annesi, genç görüntüsüyle oyuncuyu neredeyse solladı. Adeta ablası gibi duran anne Yaman'ı görenler gözlerine inanamadı.