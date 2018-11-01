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Can Yaman'ın annesi şaşırttı

Son dönemlerin gözde oyuncusu Can Yaman'ın annesinin genç görüntüsü çok konuşuluyor.

Haber Merkezi | 01.11.2018 - 13:03..
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'Erkenci Kuş' dizisinin ünlü oyuncusu Can Yaman, son dönemlerde en fazla konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.

Ünlü isimlerin anneleri- FOTO GALERİ

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRIYOR

Son zamanlarda saçlarını ve sakallarını uzatarak imaj değişikliğine giden oyuncunun attığı her adım sosyal medyada yankı uyandırıyor.

Can Yaman'ın annesi şaşırttı

ANNESİYLE GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU

Son zamanlarda Yaman'ın annesiyle olan görüntüsü sosyal medyada şok etkisi yarattı. Can Yaman'ın annesi, genç görüntüsüyle oyuncuyu neredeyse solladı. Adeta ablası gibi duran anne Yaman'ı görenler gözlerine inanamadı.

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