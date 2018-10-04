3600 ek gösterge taslağı hazırlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklarken memurlara ek gösterge müjdesini vermişti.

1.5 MİLYON EMEKLİYİ KAPSIYOR

Düzenlemeyle 1.5 milyon memurun emekli aylığı yükselecek. Bunun yanında emekli ikramiyelerinde de yükselme olacak.

Emekli aylıklarındaki artış miktarı en az 433 lira olarak belirtilmişti.

TASLAK HAZIR

Ek gösterge kanun çıkmadan önce emekli olmuş kişileri de kapsayacak. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 3600 ek gösterge için taslak hazırlandığı bildirildi.

Kanun 4 meslek grubunu kapsıyordu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri.

Ancak listeye şube müdürleri, il müdürleri, üniversite sekreterleri ve belediyelerdeki daire başkanları ile bölge müdürleri de girdi.