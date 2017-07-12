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Bahçeli'den gündemle ilgili açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ederi bir dolar olan şerefsizler salalarla durdurulmuştur." dedi.

12.07.2017 - 20:51
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Bahçeli'den gündemle ilgili açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli, gündemle ilgili tweetler atarak FETÖ'cülere sert çıktı.

Yeni bir darbe girişimiyle ilgili MHP lideri, "Yanılıp yenilip yeni bir darbe girişimini aklından, havsalasından geçiren varsa ölümü göze almış demektir, bunu da özellikle hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı.

"EDERİ BİR DOLAR OLAN ŞEREFSİZLER..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'a ilişkin açıklamada bulunarak, "Ederi bir dolar olan şerefsizler verilen salalarla, tankın önüne sere serpe yatan kahramanlarla durdurulmuş, dağlanmış ve dağıtılmışlardır" dedi.

"TÜRKLÜĞE KEFEN BİÇENLERİN OYUNLARI BOZULMUŞTUR"

"Türkiye sıkıştığı dar alandan, kıstırıldığı karanlık sokaktan çıkmanın amansız mücadelesini vermektedir. Bu mücadele haklı ve saygındır" diyen Bahçeli, "Türklüğe kefen biçen eli ve emeli kanlı güçlerin tezgâh ve oyunları defalarca bozulmuş, buruşturulmuş ve musallat olan bela def edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, 15 Temmuz'a ilişkin şunları söyledi:

"15 Temmuz, karanlık bir planın; istismar ve takiyye fanusuna saklanmış hain bir terör örgütünün Türkiye’yi yıkma teşebbüs ve tertibidir. Peyami Safa der ki: “İnsan saatlerce derdini anlatsa, bunun etkisi bir haykırış, bir çığlık kadar olamaz.” 15 Temmuz Türkiye’nin çığlığıdır. Ederi bir dolar olan şerefsizler verilen salalarla, tankın önüne sere serpe yatan kahramanlarla durdurulmuş, dağlanmış ve dağıtılmışlardır. Ayağa kalkan diriliş ruhu, milleti diri diri yakmak ve toprağa yatırmak isteyen hainleri ve arkalarındaki güçleri yerle yeksan etmiştir."

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