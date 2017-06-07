Almanya İncirlik'ten çekiliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'ye gelerek İncirlik Üssü'yle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.
ALMANLARIN İNCİRLİK KARARI
Türkiye'den istediği cevabı alamayan Almanya, İncirlik Üssü'yle ilgili kararını verdi.
Adana'daki üste yaklaşık 300 askeri ve Tornado uçaklarını bulunduran Almanya'nın İncirlik Üssü'nden çekilme planı, Alman kabinesi tarafından onaylandı.
RAKKA OPERASYONUNDA İNCİRLİK ÜSSÜ KULLANILIYOR
Öte yandan; terör örgütü DEAŞ'a karşı, başka bir terör örgütü olan YPG'yle el ele operasyon başlatan Amerika'nın; operasyonda İncirlik Üssü'nü kullandığı ortaya çıktı.
ABD uçakları, İncirlik Üssü'nden kalkarak terör örgütü YPG'nin ilerlemesi için bombardımanlar düzenliyor.
ALMANYA İLE TÜRKİYE ARASINDA İNCİRLİK GERİLİMİ
Terör örgütü PKK ve FETÖ firarilerini barındırıp Türkiye'ye iade etmeyen Almanya, milletvekillerini İncirlik Üssü'ne göndermek istedi.
Terör örgütlerine kucak açan Almanya'ya bu konuda izin verilmedi.
Türkiye'nin bu kararından vazgeçmemesi, Almanları İncirlik Üssü'nden çekilme kararını almasına itti.