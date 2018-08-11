Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti

Her fırsatta Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings, tutarsız açıklamalarıyla tepki çekiyordu.

Geçtiğimiz aylarda iflasa sürüklenen Yunanistan ekonomisinde büyüme beklediğini açıklayan Fitch'ten yeni bir açıklama geldi: Yunanistan'ın kredi notu yükseltildi.

KREDİ NOTU YÜKSELDİ

Fitch Ratingsten yapılan açıklamada, Yunanistan'ın kredi notunun "B" seviyesinden "BB-" seviyesine yükseltildiği, görünümünün ise "durağan" olduğu bildirildi.

"KAMU BORCU SÜRDÜRÜLEBİLİR HAL ALDI"

Ülkenin kamu borcunun sürdürülebilir bir seviye kazandığı belirtilen açıklamada, borç yardımı önlemlerinin önemli hal aldığı kaydedildi.

Kamu finansmanının gelişmeyi sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, Yunanistan ile Avrupalı kreditörler arasındaki ilişkinin önemli derece iyileştiği vurgulandı.

NOTU DAHA DA YÜKSELTMEYİ PLANLIYOR

Ekonomik toparlanmanın zaman içinde sürdürülebilir olması durumunda Yunanistan'ın kredi notunun yükseltilebileceğine işaret edilen açıklamada, mali politikada gevşeme veya bankacılık sektöründe olumsuz gelişmelerin riskleri artırması durumlarında ise ülkenin kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.

"YUNANİSTAN EKONOMİSİ 5 ÇEYREKTE ÜST ÜSTE BÜYÜDÜ"

Yunanistan ekonomisinin 5 çeyrek üst üste büyüme gösterdiğine yer verilen açıklamada, ekonominin 2018'de yüzde 2, gelecek yıl ise yüzde 2,3 oranında büyümesinin öngörüldüğü bildirildi.