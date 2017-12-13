Fed faizleri artırdı

İstanbul'da düzenlenecek olan Kudüs zirvesine Rusya'dan bile temsilci gelirken Suudi yetkililer daveti geri çevirdi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'dan son zamanların popüler piyasası Bitcoin'e yönelik tavrını açıkladı: "Finans tarihinin en büyük balonu olan lale çılgınlığını geçmiş"

Sanal para birimi Bitcoin ve alt türevleri son aylarda büyük dalgalanmalar nedeniyle dünyanın gündeminde. Türkiye'de devletin buna nasıl tepki vereceği merak ediliyordu: "Çılgınlık"

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Ramallah'ta dikkat çeken kare

Filistinlilerin, yurdun bir çok noktasında yaptığı eylemler devam ederken, Ramallah'ta İsrail ajanları 'truva' taktiği ile Filistinlilere saldırıyor.