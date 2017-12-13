Fed faizleri artırdı

ABD Merkez Bankası'nın dün başlayan toplantısı bugün sona erdi. Toplantı sonunda faiz kararı açıklandı.
FED FAİZDE YÜKSELTMEYE GİTTİ
Fed Başkanı Janet Yellen'in görevinden ayrılmadan önceki son toplantısında açıklanan faiz oranı 25 baz puan artırılarak, yüzde 1,25-1,50 aralığına yükseltildi.
KARAR SONRASI DOLARDA SON DURUM
Dolar/TL yeni güne hafif düşüşle 3.83 seviyelerinde başladı, ilerleyen saatlerde 3.85'i aştı. Akşamki Fed kararı öncesi 3.83 seviyelerinden 3.85'e yükseldi. Sonrasında ise dolar 3.82 seviyesine kadar gevşedi.
BEKLENTİLER FAİZİN ARTMASI YÖNÜNDEYDİ
Federal Açık Piyasa Komitesi'den (FOMC) beklentilerini AA muhabiriyle paylaşan Amerikalı ekonomistler, bankanın politika faizini, güçlü istihdam ve büyüme performansına bağlı olarak 25 baz puan artırmasına sıcak bakıyordu.