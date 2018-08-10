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4 aylık bebeğin kalp damarları değiştirildi

4 aylık Berkant bebeğin doğuştan farklı yerlerde olan kalp damarları başarılı operasyonla değiştirildi.

İHA | 10.08.2018 - 16:59..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Kars'ın Digor ilçesi Yaylacık Mahallesi’nde yaşayan Metin ve Selda Şirin çifti, 4 aylıkken kalp kapağı kapalı olan ve sürekli morluk yaşayan Berkant bebeği Kars Devlet Hastanesine götürdü.

Berkant bebek, burada yapılan tetkikler yeterli olmadığı gerekçesiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Ünitesine sevk edildi.

4 aylık bebeğin kalp damarları değiştirildi

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Hastalıkları Operatör Doktor Mehmet Biçer tarafından tedavi altına alınan Berkant Şirin, kalp yetmezliği nedeniyle 2 gün yardımcı destek cihazı ile takip edildi.

BAŞARILI OPERASYONLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Doğuştan damarlarının yerleri değişik olduğu için birçok zorluk çektiği teşhis edilen bebek, Op. Dr. Mehmet Biçer ve ekibi tarafından yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuşturuldu. Damarları değiştirilen bebek, 20 gün hastanede yoğun bakımda takip edildi.

4 aylık bebeğin kalp damarları değiştirildi

Op. Dr. Mehmet Biçer, "Bize gelen hastaya baktığımızda damar yerleri değişik olduğu için oldukça risklidir. Hayata tutunma şansı düşük olsa da biz bu ameliyatı yaparak çocuğu sağlığına kavuşturduk. Bu yaşlarda yapılan ameliyatlar çok risklidir. Berkant bebeğin başka çaresi olmadığı için zor da olsa ekibimizle bu ameliyatı gerçekleştirdik." dedi.

"TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Anne Selda Şirin ise "Çocuğumuz doğduğu zaman baktık ki bu çocuk morarıyor, hemen Kars Devlet Hastanesine götürdük burada doktorlar baktı, bir sonuç elde edemeyeceklerini söylediler ve bizi ambulans ile Erzurum’a gönderdiler. Burada doktorlar sağ olsun çocuğumuzla ilgilendiler yapılan başarılı ameliyat ile çocuğumuzu sağlığına kavuşturdular. Bütün hocalarımıza ve bize destek olan tüm çalışanlara teşekkür ediyorum." dedi.

4 aylık bebeğin kalp damarları değiştirildi

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