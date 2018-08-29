AB ile vize serbestisi çalışmaları devam edecek

Avrupa Birliği Reform Grubu, Dışişleri Bakanlığı'ndan düzenlenen toplantının ardından açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ile Adalet Bakanı'nın katıldığı toplantının ardından bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Berat Albayrak ve Abdülhamit Gül kameralar karşısına geçti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar;

"VİZE SERBESTİSİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

"Önümüzdeki süreçte Avrupa Konseyi ile daha yakın adımlar atacağız. İşbirliği iki tarafında yararına olmuştur. Gümrük birliği müzakerelerinin yeniden başlatılması ile ilgili çalışmalarımızı Hazine ve Maliye Bakanımız ve bizler sürdürüyoruz. AB kurumları ve komiserlerle çalışmayı sürdürüyoruz. 6 kriter kaldı. Bunlarla ilgili çalışıyoruz.Sadece parlamanter meclis değilm insan hakları dahil yakın ilişkilerimiz var. Vize serbestisi gibi hakları almak istiyoruz. Bu konudaki tüm çabaların karşılığını almayı, siyasi engellerin çıkarılmasını istemiyoruz. AB üyelerinden son zamanlarda gelen desteklerden bunu istiyoruz. PKK, PYD, FETÖ gibi konularda daha fazla destek vermeliler. Bu konularda işbirliği bekliyoruz. AB'den terörle mücadelede daha fazla destek vermesini istiyoruz. İşbirliği bekliyoruz. Çalışmalarımızı ilgili kurumlarla sürdüreceğiz. AB yüksek diyalog toplantılarımız var. Bu toplantıları ilgili bakan ve komiserlerle hayata geçireceğiz. Evrensel normları esas almaya devam edeceğiz. AB'ye üye olalım olmayalım reform AK Parti hükümetinin önceliği olmuştur. Yeni hükümet sisteminde de reformlar öncelik olmuştur."

Dışişleri Bakanı: Vize serbestisi çalışmalarımız devam ediyor VİDEO