4 bilezikle 1 milyon liralık servete ulaştı

Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Öncel, polis olan eşinin Doğu'daki zorunlu görevinin ardından Antalya'ya yerleşti. 2 yıllık muhasebecilik mezunu olan Fatma Öncel, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) başarılı olamayınca, baba mesleği hayvancılığa başladı.

İNEK, TAVUK VE KEÇİ...

Eşinin aldığı 4 bileziği satarak yavru bir inek alan Öncel, bu hayvanın sütünü satarak başladığı hayvancılıkta 1 milyon lira değerinde inek, tavuk ve keçinin sahibi oldu.

BİR İNEKLE BAŞLADI

Besici Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 sene önce Antalya'ya yerleştiklerini belirterek, mesleğini yapamadığı için bir iş kurmayı düşündüğünü söyledi. Hem hayvanları çok sevmesi hem de baba mesleği olan besiciliğe başlamaya karar verdiğini dile getiren Fatma Öncel, "4 bileziğimi sattım ve bir inek yavrusu aldım. Ev sahibinden izin alarak, eşimle birlikte o yavruya baktık. O bir inek sayesinde bu hale geldim." dedi.

"AYLIK 60 BİN LİRA GELİRİMİZ VAR"

Öncel, ilk ineğin sütünü bir ay boyunca bedava dağıttığını, tanındıkça da satışını yapmaya başladığını ifade ederek, elde ettiği gelirle inek satın almaya başladığını anlattı. Kiraladığı arazi üzerinde şu anda 134 ineği, 107 keçisi ve 200 tavuğunun bulunduğunu aktaran Fatma Öncel, "Aylık ortalama 40 bin liraya yakın süt parası kazanıyorum. Sütten kesilenlerin kesimleriyle birlikte aylık 60-65 bin lira gelirimiz var." diye konuştu.