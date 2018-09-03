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4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı başladı

4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı.

AA | 03.09.2018 - 11:49..
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Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açılan fuara ilişkin  muhabirine değerlendirmede bulunan  Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek, Arap Yayıncılar Birliği'nin Arap coğrafyası dışında destek verdiği ve akredite ettiği en büyük fuar haline geldiklerini belirterek, "Tabii ki Mısır, Lübnan ve Ürdün fuarları yoğun geçen fuarlar ama birebir satış bakımından da hakikaten bu kadar yayıncının bir arada olduğu fuarlar çok az. Daha iyi olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı başladı

9 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Fas, İngiltere, İtalya, İran ve Irak'tan yayıncıların katıldığı fuar, 9 Eylül'e kadar devam edecek.

4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı başladı

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