Kültürel tesisler yerel yönetimlere devredilecek

Programda, Türkiye'de kültür ve sanat alanında, edebiyat, yayın sektörü, sinema, tiyatro gibi birçok sahada önemli gelişmeler yaşandığına işaret edildi.

KÜLTÜREL İLİŞKİLER GELİŞTİLECEK

Türk sinemasının uluslararası rekabet edebilirliğinin artırılması ve marka olma potansiyelini gerçekleştirebilmesi için yeni stratejilere ve ödül-destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğu aktarılan programa göre, yeni dönemde Türkiye'nin ortak tarihi geçmişinin bulunduğu ülkeler başta olmak üzere dünya ülkeleriyle kültürel ilişkileri geliştirilecek, kültür endüstrisinin milli gelir, ihracat ve ülke tanıtımına katkısı artırılacak.

YEREL YÖNETİMLERE DEVREDİLECEK

Kültürel tesis ve faaliyetler kademeli olarak yerel yönetim kuruluşlarına devredilecek. Bu kapsamda 2019 yılı aralık ayı sonuna kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki kültür merkezlerinin yerel yönetimler ile üniversitelere tahsisi sağlanacak.

ÖZEL TİYATROLARA VERİLEN DESTEK ARTIRILACAK

Programa göre, özel tiyatrolara verilen desteklere yönelik objektif göstergeler içeren bir mekanizma geliştirilecek ve bu kapsamda destekler artırılacak.

Sahne sanatlarının gelişimi için Türkçe telif eserlerin nitelik ve nicelik olarak zenginleşmesini sağlamak üzere Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından verilen desteklerde de artırıma gidilecek.

Sinema salonu olmayan kentlere yazlık sinema kurulacak ve sinema için gerekli makine-teçhizat temin edilecek, sokak oyunları, kısa film, film, kültür-sanat festivali, yerel spor müsabakaları gibi faaliyetler de desteklenecek.

Çocuklara yönelik animasyon, çizgi film ve bilgisayar oyunu gibi yapımların tarihi ve kültürel değerleri içermeleri ve çocukların sorumlu bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaları da yeni dönemde teşvik edilecek.

Türkiye Film Arşivi ve Sinema Müzesinin kurulacağı bildirilen programda, Tarihi Kent Bölgelerinin Tasarımı, Canlandırılması ve Tanıtımı Projesi'nin de hayata geçirileceği kaydedildi.

TÜRKÇENİN DOĞRU KULLANIMI SAĞLANACAK

Programda Türkçenin korunmasına ilişkin de özel önlemler sıralandı. Buna göre, dildeki bozulma ve yabancılaşmanın önüne geçmek amacıyla bilim, eğitim, öğretim ve yayın kuruluşları başta olmak üzere, hayatın tüm alanlarında Türkçenin doğru ve etkin kullanımı sağlanacak.

Türk kültürünü ve dilini tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü kültür merkezlerine verilen destekler artırılacak, okuma kültürü yaygınlaştırılacak, çocukların erken yaşlarda kültür ve sanat eğitimi almalarına yönelik çalışmalar yürütülecek.