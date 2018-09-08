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Bu hafta 7 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film sinemaseverlerle buluşacak.

AA | 08.09.2018 - 11:02..
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Bu hafta 7 film vizyona girecek

Ahmet Karaman'ın yönetiği Baran Akbulut, Yıldız Çağrı Atiksoy, Yiğit Kirazcı ve Bestemsu Özdemir'in rol aldığı "Baba Nerdesin Kayboldum" adlı yapım izleyici ile buluşacak.

Senaryosu da Ahmet Karaman’a ait olan dram türündeki film, babasının ölümünün ardından hayata ve aşka yeni bir perspektiften yaklaşmaya çalışan bir gencin yaşadıklarını anlatıyor.

KELOĞLAN

Ferhat Ergün'ün senaryosuna imza attığı, Süleyman Mert Özdemir'in yönettiği "Keloğlan", ünlü masal kahramanı ve arkadaşlarının doğa ve hayvanları korumak adına verdikleri mücadeleyi beyaz perdeye yansıtacak.

Atilla Doğukan Türkyılmaz, Kaya Akkaya, Yağmur Ün, Asuman Dabak, Yakup Yavru ve Esvet Şahin'in oynadığı fantastik komedi türündeki filmin müzikleri Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.

Bu hafta 7 film vizyona girecek

ZİFİR- İ AZAP

Haydar Işık'ın yönettiği haftanın yerli korku filmi "Zifir-i Azap"ta, Ümit Acar, Ömer Baran, Burhan Çelik ile Özge Pirçek rol aldı. Senaryosunu Özlem Bölükbaşı'nın kaleme aldığı film, bir grup arkadaşın, bir define peşinde kendilerini öngöremedikleri olaylar içerisinde bulmaları etrafında dönüyor.

ALFA KURT

Kodi Smit-McPhee'nin başrolünde yer aldığı "Alfa Kurt", kabilesiyle çıktığı ilk av sırasında yaralanan ve ölüme terk edilen genç bir adam ile sürüsünden ayrı düşen bir kurdun dostluğunu konu ediniyor.

Kodi Smit-McPhee'ye Johannes Haukur Johannesson, Natassia Malthe ve Leonor Varela'nın eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Albert Hughes üstlendi.

Bu hafta 7 film vizyona girecek

KOMPLO

Gerçek bir hikayenin anlatıldığı "Komplo", genç bir Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak çalışan Michael Soussan'ın, gerçek hikayesini ve onun Birleşmiş Milletler'in, "Oil for Food" programına bağış toplama çabalarını anlatıyor.

Per Fly'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ABD, Kanada ve Danimarka ortak yapımı filmin başrollerinde Theo James, Ben Kingsley, Jacqueline Bisset, Rachel Wilson, Shauna Macdonad ve Belçim Bilgin yer alıyor.

TRANSİT

Alman Auteur Christian Petzold'un Berlin Film Festivali'nde dünya prömiyeri yapılan son filmi "Transit", günümüzün göçmen krizini, Avrupa'nın geçmişinden bakarak ele alacak.

Senaryosu da yönetmen Christian Petzold'a ait olan Almanya ve Fransa ortak yapımı filmde Paula Beer, Maryam Zaree, Godehard Giese ile Lilien Batman gibi isimler rol aldı.

Bu hafta 7 film vizyona girecek

ARI BAYA 2: BAL OYUNLARI

Noel Cleary ve Sergio Delfino'nun yönettiği haftanın animasyon filmi "Arı Maya 2: Bal Oyunları"; takım çalışması, dayanışma ve arkadaşlığın önemine dair bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Bu hafta 7 film vizyona girecek

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