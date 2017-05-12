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Altın fiyatlarında son durum

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 141,9 lira seviyesinden alıcı buluyor.

12.05.2017 - 10:57
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altın

Dün, 141,6 liraya kadar yükselen gram altının fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 140,8 liradan tamamladı.

ÇEYREK 233, CUMHURİYET 948 LİRA OLDU

Altının gram fiyatı, bugüne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,81 artışla 141,9 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 233, Cumhuriyet altını 948 liradan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise 1.228,4 dolara kadar yükselmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 1.228,1 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının azalması ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri ile dolar endeksindeki toparlanmaların altın fiyatlarını baskıladığını söyledi.

Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin, faiz artırımlarını destekleyen türden açıklamalar yapmasının altın fiyatlarındaki düşüşlerde etkili olduğunu belirterek, küresel piyasalarda güvenilir liman ihtiyacını artıracak bir gelişme olmadıkça altın fiyatlarının baskı altında kalmaya devam edeceğini kaydetti.

Bugün, ABD'de enflasyon ve perakende satışlar verileri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 139,0 liranın destek, 143 liranın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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