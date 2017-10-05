45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi İstanbul'da

Dünya arıcıları, bal sektörü ve bilim insanları, 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi kapsamında ilk kez İstanbul’da buluştu. Türkiye bal sektörünün lider markası Balparmak, Türkiye’de ilk defa gerçekleşen ve Türk arıcılık sektörü için bir milat olarak kabul edilen bu buluşmanın, platin sponsorluğunu üstlendi.

Arıcılık alanında dünyanın en önemli kongresi olarak kabul edilen Apimondia’nın Türkiye’de ilk defa gerçekleşmesine destek veren Balparmak, kongrenin sektör bileşenlerinin bir araya gelmesinin yanında güzel bir gelecek için ortak çalışmalar ve projeler yürütmesine büyük katkılar sağlayacağına inanıyor. Arıcılık alanında dünyanın en önemli kongresi olarak kabul edilen Apimondia kapsamında, dünyanın pek çok ülkesinden sektör profesyonelleri ve 600 bilim insanı Türkiye’de olacak. 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında, Balparmak’ın platin sponsorluğunun yanında, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşti.

APİMONDİA'NIN KISA GEÇMİŞİ

1895 yılında kurulan ve genel merkezi Roma’da bulunan dünya Arıcılıar Birliği (Apimondia) her iki yılda bir Dünya Arıcılar Kongresi’ni organize etmektedir. Sektörün tüm paydaşlarının kendi konularını ve bilim insanlarının bilimsel çalışmalarını vitrine taşıdıkları yer uluslararası kongrelerdir. Apimondia Kongresi de arıcılık sektöründen katılımcılara ve üreticilere ileri derecede bilgi aktarmaktadır. 77 ülkeden toplam 114 üyesi bulunan Apimondia, Arı Yetiştiricileri Birlikleri ve Arıcılık sektöründe çalışan tüm organizasyonların Uluslararası Federasyonudur, bilimsel, teknik, ekolojik, sosyal ve ekonomik konularda arıcılığın gelişmesini teşvik etmek amaçları ile donatılmıştır.

İlk Apimondia Kongresi 1897 yılında, Belçika’da 636 kişi katılımlı organize edilmiştir. Apimondia Kongreleri 1961 yılından itibaren her 2 senede bir tekli yıllarda düzenli olarak yapılmaktadır. Ortalama katılım sayısı 6000 - 9000 kişi arasında değişmekte olup, katılımcılar Profesyonel ve Amatör Arıcılar, Akademisyenler, Tıp Doktorları, Gazeteciler, Arı Yetiştiricileri, Malzeme Üreticileri, Kamu Yetkilileri, Tarımcılar, Çevreciler, Sanayiciler, Bilim İnsanları, Paketleme Firmaları, Tüketiciler, Apiterapistler, Teknisyenlerdir.

BALPARMAK ÇAM BALINI DÜNYAYA TANITIYOR

Balparmak, Türk arıcılığının ve ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan Türk çam balının dünya çapında tanıtılmasına liderlik ediyor. Dünyanın en mucizevi besini olan balın doğallığını ve saflığını korumak ve onu kaliteli yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haline getirmek, böylece balın değerini hem Türkiye’de hem de dünyada hak ettiği en yüksek düzeye çıkarmak gibi bir misyonu olan Balparmak, ‘Türk çam balının’ yurt dışında tanıtılması yönündeki çalışmalarına ağırlık veriyor. Bu noktada 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi’nin en önemli gündem maddesini de ‘çam balı’ oluşturdu.

Türkiye dünyada en zengin floraya sahip ülkelerden biri olduğu için en doğal, en lezzetli ve en kaliteli ballar Türkiye’de üretiliyor. Yine çam balı açısından Türkiye çok büyük bir potansiyele sahip. Balparmak Türkiye’ye özel bu değeri dünyanın her yerinden gelen uzmanlar, bilim insanları ve sektör profesyonelleri ile paylaşmayı kendisine görev biliyor.

TÜRKİYENİN ADAYLIĞI

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, 2005 yılında İrlanda’da düzenlenen Apimondia Kongresinde adaylığa kabul edilmiştir. Apimondia kongrelerinin 45’incisi, 2013 yılında Kiev'de 43. Apimondia Kongresi'nde yapılan oylama ile rakipleri İtalya, İsveç ve Bulgaristan'ı geride bırakarak ilk defa 2017 yılında Türkiye'de, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından 29 Eylül-4 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

2017 Yılında 120. yılını kutlayacak olan Apimondia Kongresi, katılımcı sayısı açısından, fuar alanı ve katılan firma sayısı ve ülke çeşitliliği açısından (ortalama 100 ülke) sektörün en büyük ve en önemli, dünyanın en itibarlı kongreleri arasında gösterilmektedir.

Kongre ile tüm dünyada, arıcılık konusunda ilgililerin bilimsel gelişmelerle buluşturulması, arıcılar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması, sektördeki yeni alet ve ekipmanların sergilenmesi, arı ürünlerinin tanıtımının yapılması ile bilimsel ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.