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İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik oranı nisanda geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan düşüşle yüzde 9,6 oldu.

Haber Merkezi | 16.07.2018 - 10:01..
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İşsizlik oranı gçetiğimiz ay yani Mart ayında yüzde 10,6'ydı. Nisan ayında açıklanan rakamın yüzde 9,6 olmasıyla işsizlik tek haneli rakamlara düşmüş oldu.

YATIRIMCIYA DESTEK İŞSİZLİĞİ DÜŞÜRDÜ

Türkiye enflasyonda çift haneli rakamlarda olduğu için işsizliğin tek haneli rakamlara düşmesi Türkiye açısından olumlu bir gelişme oldu. İşsizliğin düşmesinde yatırımcıya verilen destek etkili oldu.

İşsizlik rakamları açıklandı

İŞSİZ SAYISI 201 BİN KİŞİ AZALDI

İşsiz sayısı 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişiye düştü.

GENÇ NÜFUS İÇİN OLUMLU GELİŞMELER

Açıklanan rakamlar genç nüfus için de olumlu gelişme gösteriyor. Genç nüfusun işsizlik oranı yüzde 2,9 gerileyerek yüzde 16,9'a geriledi.

Bir dönem gençler arasındaki işzilik oranının yüzde 25'e çıktığı göz önünde bulundurulduğunda açıklanan rakamlar son derece iyi görünüyor.

İşsizlik rakamları açıklandı

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