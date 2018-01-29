ABD'li General Münibç'ten çekilmeyeceklerini açıkladı

ABD terör ve teröristlerle kol kola Orta Doğu'da çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen tarafını bir türlü seçemeyen ABD yine teröristlerin yanında yer alacağını beyan etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Generali Joseph Votel Münbiç'ten ayrılmayacaklarını açıkladı.

"ÇEKİLMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

ABD'li General Joseph Votel, Afrin konusunu da değerlendirdiği açıklamasında Münbiç'in de durumuna işaret ederek, bölgeden çekilmeyi düşünmediklerini, YPG ile bölgede kalacaklarını belirtti.

Konuya ilişkin "planlarımız dahilinde şu anda bölgeden çekilme görülmüyor" diyen Votel, koalisyonun Münbiç'in de koalisyonun operasyon alanlarından biri olduğuna dikkat çekti.

ABD BASINI YPG POLİTİKASINI ELEŞTİRİYOR

Amerikan hükümetinin, müttefiki Türkiye ile sürtüşme yaşamasına rağmen YPG'yi bölgede tercih etmesine ilişkin ABD basınından tepki geldi. Washington Post gazetesi, "ABD YPG'yi seçerse Türkiye'yi kaybeder" konulu bir analiz haber yaptı.

Haberde, Suriye politikası nedeniyle eleştirilen Trump yönetimi "Amerika'nın Suriye stratejisi başarısızlığa mahkum. Trump yönetimi hem YPG ile hem de Türkiye ile iş birliği içerisinde. Afrin operasyonu ile bu sürdürülemez bir duruma geldi Şimdi daha da kritik bir duruma gelindi bu da Münbiç'e operasyon söylentisi.. ABD ile Türkiye ile karşı karşıya gelirse Trump seçim yapmak zorunda. YPG seçilirse ABD kaybedecek." dedi.

ABD'YE MÜNBİÇ UYARISI

Türkiye sınırının yaklaşık 40 kilometre ötesinde konuşlanan teröristler ve ABD Türk hükümetince defalarca uyarılmış ve bölgeden çekilme gerçekleşmemesi durumunda Afrin'in ardından Münbiç'e operasyon yapılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

ABD'li general Joseph Votel, ABD'nin Münbiç'ten ayrılmayı düşünmediğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin terör örgütüyle bağının derhal kopması gerektiğini ve Münbiç'ten çekilmeleri gerektiğini ifade etmişti.