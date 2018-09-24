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49 gün okyanusta sürüklenen balıkçı kurtarıldı

Endonezya'da derme çatma salıyla okyanusta 49 gün sürüklenen bir balıkçı, Panama bandıralı bir gemi tarafından kurtarıldı.

Haber Merkezi | 24.09.2018 - 13:07..
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Hollywood filmleriden görmeye alışık olduğumuz ve Robinson Cruise kitabıyla hatırlanan "ıssız adada mahsur kalma" senaryosunun benzeri gerçeğe göndü.

OKYANUSTA MAHSUR KALDI

Aldi Novel Adilang adlı balıkçı, balık avlamak için kullanılan ve 125 kilometre açığa demirlenen rompong adı verilen yüzen bir kulübede 6 aydır hiç karaya çıkmadan tek başına çalışıyordu. Adilang geceleri jeneratörle çalışan lambaları yakarak, balıkları kulübeye bağlı ağlara çekiyordu.

Kulübenin sahibi haftada bir gelip, balıkları topluyor ve Adilang'a yiyecek, su ve yakıt getiriyordu.

49 gün okyanusta sürüklenen balıkçı kurtarıldı

49 gün okyanusta sürüklenen balıkçı kurtarıldı ViDEO

BALIK AVLADI, DENİZ SUYU İÇTİ

Birkaç günlük erzağı kalan Adilang'ın bu süre içinde yakaladığı balıkları, kulübeden söktüğü tahtaları yakıp pişirerek ve kıyafetleriyle süzdüğü deniz suyunu içerek hayatta kaldığı bildiriliyor.

49 gün okyanusta sürüklenen balıkçı kurtarıldı

"İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM"

TribunManado adlı gazeteye konuşan Adilong, "Orada ölecektim. Bir ara intihar etme noktasına geldim. Okyanusa atlamak istedim. Ama ailemin sıkıntılı zamanlarda dua etmem için verdiği öğüdü hatırladım" dedi.

Adilong yanında bir İncil'i olduğunu ve okumaya başladığını söyledi.

Konsolosluk yetkilileri, Adilong'un mahsur kaldığı süre içinde çok korktuğunu ve sürekli ağladığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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