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5 asırlık eser aslına dönüyor

Çankırı'da bulunan 15. yüzyıl eseri İmarethane, 5 asır sonra tekrar aslına dönerek ilme hizmet edecek.

İHA | 30.08.2018 - 10:00..
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Çankırı'nın eski yerlerinden olan İmarethane hakkında Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, bilgiler verdi.

"BUGÜNE IŞIK TUTACAK"

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ÇAKÜ'ye tahsis edilen İmarethane'de yapılması düşünülen projeler ve tarihi hakkına açıklamalarda bulunana Rektör Prof. Dr. Ayrancı, "15. yüzyıl yapılarından olan İmaret Camisi ve İmaret bugüne ışık tutacak. Geçmişin kültürünü, değerini anlayışını bizlere yansıtacak. 15. yüzyılda Sultan 2. Murat'ın kızını alan Kasım Bey aynı zamanda ailelerinde İsfendiyar Beyin torunu Sultan 2. Murat ile evlendirmek suretiyle bir aile birlikteliği meydana getirdiler. Bu aile birleşiminden sonra İsfendiyar Beyliği savaş olmaksızın Osmanlı'ya katıldı. Hatta rivayete göre İstanbul'un fethine destek veren komutanlar arasındaydı" dedi.

5 asırlık eser aslına dönüyor

"BÜYÜK AKIMLAR YAPACAĞIZ"

Rektör Ayrancı, "Böylece Çankırı'nın irfanıyla üniversitenin aklı bir araya gelecek ve büyük atılımlar meydana getireceğiz. Bu hem akıl bakımından hem medeniyet bakımından hem de irfan bakımından yeni yola çıkmış olmak anlamına gelmektedir. Tek amacımız imaretin vakfiyesine uygun olarak yeniden canlanması ve Çankırı'nın kalbi olarak yeniden merkezleşmesidir" şeklinde konuştu.

5 asırlık eser aslına dönüyor


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