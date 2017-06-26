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5 canlı bombanın yakalandığı operasyonun detayları

İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da güvenlik güçlerinin canlı bombaları üzerine atlayarak yakaladığını söyledi.

26.06.2017 - 14:38
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

5 CANLI BOMBANIN YAKALANMASI

Bakan Soylu, buradaki konuşmasında, bombalı saldırı hazırlığındaki 5 teröristin yakalandığını hatırlatarak, "Kahraman arkadaşlarımız, Hatay’a intikal etmeye çalışan 5 DEAŞ’lı teröristin üzerine atlayarak onları etkisiz hale getirdiler.

5 canlı bombanın yakalandığı operasyonun detayları

"BU ÜSTÜN DÜŞÜNCE..."

Bu şu demektir; 'Sen milletimize bir şey yapma. Üzerine atlayarak onu etkisiz hale getireyim, benim canıma ne olursa olsun' Bu üstün düşünce ve üstün bir anlayıştır." ifadesini kullandı.

5 canlı bombanın yakalandığı operasyonun detayları

"OPERASYONLAR YOĞUNLAŞACAK"

Türkiye'nin, tarihinin en önemli terör mücadelesini verdiğini belirten Soylu, "Şunu çok net söyleyeyim; önümüzdeki aylarda biraz daha bu konuda operasyonlarımız hem yoğunlaşacak hem de bu operasyonlarda farklı neticeler de olabilecek.

5 canlı bombanın yakalandığı operasyonun detayları

SINIRLARA DUVAR

Şehirlerdeydiler tasviye ettik, şehirlerin yakınlarındaki köylerdeydiler tasviye ettik ve sınırlarımızdan içeri girmelerini engelleyebilmek için Suriye sınırı ve İran sınırı başta olmak üzere duvarlar gerçekleştiriyoruz.

5 canlı bombanın yakalandığı operasyonun detayları

MAYINLAR TEMİZLENİYOR

Suriye sınırının önemli bir bölümünü duvarlarla kapattık ve teknolojik birtakım katma değerlerle de besleyeceğiz ve oraları emin bir hale getireceğiz. Aynısını İran sınırımızda da ihale ettik ve yapılmaya, şimdi mayınlar temizlenmeye başlandı." dedi.

5 canlı bombanın yakalandığı operasyonun detayları

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