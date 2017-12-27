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5 çift yumurta ikizi Malatya'da bir anaokulunda buluştu

Malatya'daki bir anaokulunda, aynı sınıfta eğitim gören 5 tek yumurta ikizi ilgi odağı oldu.

AA | 27.12.2017 - 06:55..
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Malatya'nın Darende ilçesindeki Yavuz Sultan Selim Anaokulu 1/B sınıfında eğitim gören tek yumurta ikizleri, Mira ve Mina Güngör, Zeynep ve Gülşen Şanal, Berra ve Begüm Umay, Zübeyir ve Şeyma Ovacı ile İnci ve İpek Tepe dikkati çekiyor.

5 çift yumurta ikizi Malatya'da bir anaokulunda buluştu

ÖĞRETMENLERİ VE ARKADAŞLARI KARIŞTIRIYOR

Okulun ilgi odağı olan sevimli ikizler, fiziksel benzerlikleri dolayısıyla öğretmenleri ve sınıf arkadaşları tarafından sık sık karıştırılıyor.

Okul Müdürü Gazi Kurtoğlu, yaptığı açıklamada, 11 yıllık eğitim kurumunun ilk defa bu kadar tek yumurta ikizini ağırladığını söyledi.

5 çift yumurta ikizi Malatya'da bir anaokulunda buluştu


4'Ü KIZ KARDEŞ

İkizlerin okulda çok sevildiğini aktaran Kurtoğlu, "Tek yumurta ikizleri okulumuzun neşe kaynağı durumunda. Öğretmenlerini her ne kadar yorsalar da sevimli halleri, bu açığı kapatıyor. Minikleri genelde ben karıştırıyorum, isimleriyle sesleniyorum kim bakarsa o şekilde birbirlerinden ayırıyorum. İkizlerimizden dördü de kız kardeş." diye konuştu.

Beş ikiz aynı sınıfta buluştu VİDEO

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