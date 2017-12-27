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51 kişiye sigarayı bıraktırdı

Muş’ta 2008 yılında sigara bırakma kampanyası başlatan ve sigarayı bırakana yüzde 50 indirim yapan terzi Alican Taşdemir, kampanyayı başlattığı günden bu yana 51 kişiye sigarayı bıraktırmayı başardı.

İHA | 27.12.2017 - 09:25..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Muş'ta yaşayan terzi Alican Taşdemir, sigarayı bırakana yüzde 50 indirim yapıyor. Resmi kayıtlara göre 51 kişiye sigarayı bıraktıran Taşdemir’e daha önce Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesiyle Muş Sağlık Müdürlüğü tarafından takdir ve teşekkür belgeleri verilerek ödüllendirildi.

51 kişiye sigarayı bıraktırdı

"TAKDİR EDİLECEK BİR DAVRANIŞ"

10 yıl önce sigarayı bırakan Zahit Söylemez isimli vatandaş, Alican Taşdemir’in sigarayı bıraktırma konusunda büyük bir gayret içerisinde olduğunu söyledi. Söylemez, "Komşum Alican Taşdemir, vatandaşlara sigarayı bıraktırma konusunda büyük bir gayret içerisinde. Takdir edilecek bir davranış. Ben de yıllarca sigara içen ve 10 yıl önce bırakan biri olarak sigaranın zararlarının çok fazla olduğunu bilenlerdenim. Bunu topluma iyice aşılamak lazım. Komşumu bu mücadelesinden dolayı takdir ediyorum." dedi.

51 kişiye sigarayı bıraktırdı

"SİGARA İÇMİYORUM AMA DESTEK İÇİN BURDAYIM"

Bir yıldır terzi Alican Taşdemir’in müşterisi olduğunu ifade eden Cezmi Sever ise "Sigara içmiyorum ama Alican ustanın sigarayı bıraktırma kampanyasını duyduktan sonra buraya gelmeye başladım. Bu arkadaşımıza hepimizin destek vermesi gerekir." diye konuştu.

"BİR KİŞİYE BIRAKTIRMAK İSTEDİM 51 KİŞİ BIRAKTI"

2008 yılında sigarayı bırakana yüzde 50 indirim kampanyası başlattığını hatırlatan Alican Taşdemir de, "Allah’a şükürler olsun, o günden bu yana 51 kişiye sigarayı bıraktırmayı başardım. Ben bir kişiye sigarayı bıraktırma hedefiyle yola çıktım, ama şu anda 51 kişiye sigarayı bıraktırdım. Yanı başımda hem cebini hem canını yakan insanlara kayıtsız kalamazdım. Topluma nasıl bir hizmet sunarım diye düşünürken, bu fikir aklıma geldi ve kampanyayı başlattım. Ben bir birey olarak 51 kişiye sigarayı bıraktırabilmişsem, herkesin çevresindeki 2 kişiye sigara bıraktırabilmesi gerekir. Sigaranın zararları herkesçe bilinmektedir." dedi.

51 kişiye sigarayı bıraktırdı

Kampanyadan dolayı kendisine takdir ve teşekkür belgeleri verildiğini hatırlatan Taşdemir, "Asıl takdir edilmesi gerekenler sigarayı bırakanlardır. Çünkü onlar gövdesini taşın altına koyarak sigarayı bırakmayı başardılar." diye konuştu.

51 kişiye sigarayı bıraktırdı



51 kişiye sigarayı bıraktırdı

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