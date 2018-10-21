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51 yıl sonra annesine kavuştu

Anne ve babasının ayrılması nedeniyle halası tarafından Almanya'ya götürülen ve bir daha annesi ile görüşemeyen Fazilet Huke, 51 yıl sonra Yozgat'ta yaşayan annesi Güllü Çiftçi'ye ulaştı.

AA | 21.10.2018 - 19:30..
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İstanbul'da yaşayan anne ve babasının ayrılmasının ardından halası tarafından, bir yaşındayken Almanya'ya götürülen Huke, özlemini çektiği annesine kavuşabilmek için uzun yıllar mücadele verdi.

Bütün çabalarına rağmen yıllarca annesine ulaşamayan 52 yaşındaki Huke, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün alt-üst soy bilgilerini erişime açmasından sonra, annesinin Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Alembey köyünde yaşadığını öğrendi.

"ANNEME KAVUŞTUM"

Yerleştiği Yozgat'ta ikinci evliliğini yapan ve Salih Çiftçi ile hayatını birleştiren annesiyle bir süre telefonla görüşen Huke, Almanya'dan Yozgat'a gelerek annesiyle buluştu.

Annesini bulduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Huke, "Annemi çok uzun süre aradım, bulamamıştım. Daha sonra nüfustan annemin Yozgat'ta yaşadığını öğrendim, adresini aldım. Bugün de buraya geldim. Anneme kavuştum, çok duygulu ve heyecanlıyım. Ben de bir anneyim, 3 çocuğum, 3 torunum var." dedi.

51 yıl sonra annesine kavuştu

"TEK ÇOCUĞUM"

78 yaşındaki Güllü Çiftçi de, bir yaşındayken kızından ayrıldığını, bir daha göremediğini ve çok aradığını anlattı. Güllü Çiftçi, "Televizyon programlarına çıktım kızımı aradım, bulamadım. Şimdi o beni buldu. Benim tek çocuğum. Çok mutluyum, kızıma kavuştum." diye konuştu.

Salih Çiftçi de eşinin kızını bulması için çok çaba sarf ettiğini anlatarak, "Televizyon programlarına çıktık, gazetelerde yer aldık ama bulamadık. Köyümüze geldi, çok mutluyuz, çok sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

51 yıl sonra annesine kavuştu

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