Döviz piyasasında son durum

2 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Amerika ile Türkiye arasındaki vize krizinin çözülmesinden sonra düşüş trendine geçen dolar, son 2 ayın en düşük seviyesini gördü.
DOLAR 3,73
Dolar, serbest piyasada 3,73 seviyesinden işlem görüyor.
Ekonomi uzmanları; dolardaki düşüşün devam edeceği yönünde açıklamalar yaparken, önümüzdeki haftalardan itibaren doların 3,60 bandını test edeceği belirtiliyor.
EURO DA DÜŞTÜ
Temmuz ayından bu yana 4 TL'nin altına düşmeyen euro da küresel piyasalarda 1.2080 dolara kadar çıkarken, dolar karşısında güçlenen euro parite etkisiyle 4.50 - 4.51 lira aralığından 4.4954 TL'ye geriledi.