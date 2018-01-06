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Döviz piyasasında son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 3.73, euro 4.49 liradan işlem görüyor.

Haber Merkezi | 06.01.2018 - 09:05..
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2 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Amerika ile Türkiye arasındaki vize krizinin çözülmesinden sonra düşüş trendine geçen dolar, son 2 ayın en düşük seviyesini gördü.

DOLAR 3,73

Dolar, serbest piyasada 3,73 seviyesinden işlem görüyor.

Ekonomi uzmanları; dolardaki düşüşün devam edeceği yönünde açıklamalar yaparken, önümüzdeki haftalardan itibaren doların 3,60 bandını test edeceği belirtiliyor.

EURO DA DÜŞTÜ

Temmuz ayından bu yana 4 TL'nin altına düşmeyen euro da küresel piyasalarda 1.2080 dolara kadar çıkarken, dolar karşısında güçlenen euro parite etkisiyle 4.50 - 4.51 lira aralığından 4.4954 TL'ye geriledi.

Döviz piyasasında son durum

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