Turun 3. etabı Fethiye-Marmaris yarışının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Küçükbakırcı, bu etabın sonunda milli bisikletçi Onur Balkan'ın beyaz mayoyu korumasının sevindirci olduğunu kaydetti.

Marmaris'te yarışa yoğun ilgi gösterildiğini ve etabı güzel bir şekilde tamamladıklarını aktaran Küçükbakırcı, ilçede büyük bir coşku ile karşılandıklarını ifade etti.

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu- FOTO GALERİ



"BU SPOR TÜRKİYE'DE YÜKSELİYOR"

"TUR-2017"nin dünya klasmanında bir yarış olduğuna dikkati çeken Küçükbakırcı, "Milli sporcularımızın burada dünyanın en iyi isimleriyle yarışıyor olması bisikletin Türkiye'de yükseldiğini gösteriyor. Sporcularımız genel klasmanda olmasa bile en azından bir iki etap birinciliği elde edebilir, buna da çok yaklaştılar." diye konuştu.

"2 MİLYAR KİŞİ BİZİ İZLİYOR"

Küçükbakırcı, daha önce Eurosport'un turu ikinci kanalından yayınladığını bu yıl ise birinci kanalından sporseverlerle buluşturduğunu dile getirdi.

Birinci kanaldan 700 milyon eve direkt yayın verildiğini kaydeden Küçükbakırcı, "Bu da 2 milyar insan bizi izliyor demek. Burada Türkiye'nin güzellikleri yayınlanıyor. Dünya da bizi izliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi spor insanın ortak dilidir. Dil farklılığı olan insanlar yarışıyor ve izliyor." ifadelerini kullandı.