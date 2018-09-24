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530 dolara fakir ayakkabısı

Bir İtalyan markanın yüzlerce euroya satışa çıkardığı eskimiş görünümlü ayakkabı modeli ‘fakirlikle alay ettiği’ gerekçesiyle büyük tepki çekti.

Özel Haber | 24.09.2018 - 19:27..
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Bir İtalyan markası tarafından üretilen ‘Superstar taped sneakers’ model ayakkabı İtalya’da 375 euroya, ABD’de ise 530 dolara (3 bin 339 TL) satılıyor.

Yıpranmış, kirlenmiş, bir bantla tutturulmuş görünümü verilen ayakkabının ABD’deki satış fiyatı sosyal medyada yayılınca büyük bir tartışma yarattı.

"FAKİRLİKLE DALGA GEÇMEK"

Eskimiş görünümlü bir ayakkabının 530 dolara satılması bazı Twitter kullanıcıları tarafından “fakirlikle dalga geçmek” olarak yorumlandı.

İtalyan markası tartışmalarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. 2016’da da benzer şekilde eskimiş görünümlü bir ayakkabı modeli üreten ve tepki çeken markanın o dönemki savunması ise, yıpranmış görünümün modadaki en büyük trendlerden biri olduğu şeklindeydi. Ayrıca, modelde ABD’nin “Batı Yakası’ndaki kaykaycı kültüründen” ilham alınıdğı belirtilmişti.

530 dolara fakir ayakkabısı

530 dolara fakir ayakkabısı

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