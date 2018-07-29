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5G ilk kez üniversitelerde kullanılacak

Hacettepe, Bilkent ve ODTÜ öğrencileri, 5G interneti test edecek.

Haber Merkezi | 29.07.2018 - 08:50..
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5G teknolojisinde dünyayla yarışabilmek için Bilgi Kurumu Teknolojileri (BTK) çalışmalarına Ankara'da üç üniversite de dahil oluyor.

Hacettepe, Bilkent ve ODTÜ öğrencileri 5G Vadisi Açık Test Sahası'nda yeni teknolojiyi kullanacak ve üniversitelerin teknokentleri bu konuda çalışacak.

Türkiye 2020 yılında dünyada 5G teknolojisine geçen birkaç ülke konumunda olmak istiyor.

5G NEDİR

5G teknolojisi, özellikle sunduğu hız ile dikkat çekiyor. Örneğin halihazırda kullanmaya devam ettiğimiz 3G, saniyede 28 Megabit hız sunuyor. Bu hız 4G'de 100 Megabit seviyesine ulaşmasına karşın, 4G'nin hızı 5G'nin yanına bile yaklaşamıyor. Zira 5G teknolojisinde 1000 Megabit üzerinde hızlara ulaşılıyor.

5G ilk kez üniversitelerde kullanılacak

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