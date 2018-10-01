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5G’de test dönemi başlıyor

Bugün ODTÜ Teknokent’te düzenlenecek törenle 5G konusunda çalışma yürüten tüm üniversitelerin ve paydaşların çalışmaları test edilecek.

Haber Merkezi | 01.10.2018 - 08:06..
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Savunma Sanayii Başkanlığı'nın kritik teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla kurduğu Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ bünyesinde faaliyet gösteren ULAK Haberleşme AŞ'nin, ODTÜ Teknokent'te açacağı laboratuvar, 5G Test Vadisi çalışmaları için kullanılacak.

Tüm bu çalışmaların test edilebileceği bir ortam sağlayacak.

4.5G ürünlerinin kullanıldığı ve yeni geliştirilen ürünlerin test ve entegrasyonlarının sağlanacağı laboratuvarda, 5G için yapılan çalışmalarda geliştirilen ürünlerin ve diğer üniversite, firma ile enstitüler, çalışmalarını test edebilecek.

5G’de test dönemi başlıyor

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