5'inci katta intihara kalkıştı, kaymakam ikna etti

Van’ın Erciş ilçesinde bir inşaatın 5'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulunan evli 1 çocuk babası Fırat G.'yi Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ikna ederek hayatını kurtardı.

EKONOMİK SEBEPLERDEN DOLAYI

Olay, Erciş ilçe merkezinde bulunan Van Yolu Caddesi'ndeki bir inşaatta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Zonguldak nüfusuna kayıtlı ve işsiz olduğunu öne süren Fırat G., elektrik ve su parasını ödeyemediği için yapımı süren inşaatın 5'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine de olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tüm çabalara rağmen kararından vazgeçmeyen Fırat G., Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu'nun inşaata gelmesini istedi.

GEREKLİ DESTEK VERİLECEK

Bunun üzerine Kaymakam Mehmetbeyoğlu olay erine gelerek Fırat G.'nin intihar girişiminde bulunduğu kata çıktı. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, burada yaklaşık 5 dakika konuşarak Fırat G'yi ikna etti. Fırat G. ile kaymakamlığa geçen Mehmetbeyoğlu, sıkıntıların dinleneceğini ve gerekli desteğin verileceğini söyledi.