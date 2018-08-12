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6 karga izmarit toplamak için eğitildi

Fransa'da bir eğlence parkında altı karga eğitilerek, küçük çöpleri toplamaları için görevlendirildi.

Haber Merkezi | 12.08.2018 - 13:37..
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Fransa'da bir eğlence parkında altı karga, sigara izmaritleri ve küçük boyuttaki çöpleri toplaması için eğitildi.

KARŞILIĞINDA YEM ALIYORLAR

Ülkenin batısında yer alan Puy du Fou isimli eğlence parkında 'göreve başlayan' kargaların, topladıkları çöpleri özel olarak tasarlanmış küçük bir kutuya atacakları ve karşılığında kuş yemi alacakları belirtildi.

6 karga izmarit toplamak için eğitildi

AFP haber ajansına konuşan park yöneticisi Nicolas de Villiers, "Amaç sadece temizlemek değil çünkü ziyaretçiler genel olarak etrafı temiz tutmak için dikkatli davranıyor. Bu aynı zamanda, doğanın kendisinin çevreyi korumayı bize öğretebileceğini gösterecek" ifadelerini kullandı.

Villiers açıklamasında seçilen kuşların zeki olduklarını ve insanlarla iletişim kurmayı ve oyun oynamayı sevdiklerini söyledi.

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