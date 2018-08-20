60 yıldır kaşık sanatını yaşatıyor

Kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan kaşıkçılık, Sakarya'nın sakin şehirler ağına (Cittaslow) üye Taraklı ilçesinde, 71 yaşındaki kaşık ustası Sabri Özşahin tarafından yaşatılmaya çalışılıyor.

MESLEĞİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR

Bir zamanların popüler mesleği kaşıkçılık, teknolojinin gelişmesiyle kaybolmaya başladı. Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki köy halkının 20 yıl öncesine kadar ekmek kapısı olan kaşıkçılık, artık çok az sayıdaki usta tarafından devam ettiriliyor.

İlçeye bağlı Alballar Mahallesi'nde yaşayan kaşık ustası Sabri Özşahin, babadan oğula aktarılan mesleğinin önlem alınmazsa bir gün sona ereceğini düşünüyor.

KAŞIK TASLAKLARINI OLUŞTURUYOR

Mesleğinin son ustalarından Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli sanatçı Sabri Özşahin, Orman İşletmeleri Müdürlüğü'nden temin ettiği şimşir kerestelerini ağacın sertliğine göre 1-2 gün veya bir hafta ıslatıyor. Sabri Özşahin, eğri bir balta olan taslama nacağı ile ham odunlardan kaşık taslaklarını oluşturuyor.

ZORLU MESAİ

Sabri usta, daha sonra kaşık keseri ile "iğnek" adı verilen inceltme, oyma keseri ile "keselleme" adı verilen oyma işlemlerinden geçirdiği kerestelere, "kaşık bıçağı" adı verilen aparatla yontma yaparak kaşık şeklini veriyor.

Kaşık şeklini alan odunların içini oymak için "eğdi" bıçağıyla içini oyduğu kaşıkları törpüyle düzelten Sabri Özşahin, daha sonra "iç kazıyanı" ve "sap kazıyanı" adını verdiği kısa saplı bıçakla son tesviyesini yapıyor. Sabri Özşahin'in ince zımparayla son şeklini verdiği kaşıklar, kullanıma hazır hale geliyor.

EL EMEĞİ, GÖZ NURU

Sabri Özşahin'in el emeği ile ürettiği, kaşık, çatal, bıçak ve kepçe gibi ürünleri birçok ilin yanı sıra farklı ülkelere göndererek Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağlıyor.

Günde 5 saat uyuyarak kalan zamanını 10 metrekarelik atölyesinde kaşık üreterek geçiren Sabri Özşahin, farklı illerdeki festivallere katılarak el emeği ürünlerini sergileme imkanı buluyor.