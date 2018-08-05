Afganistan'da intihar saldırısı

Sık sık intihar saldırılarının yaşandığı Afganistan'da bugün yeni bir saldırı daha yaşandı. Afganistan Kabil'in doğusunda yer alan Parvan ilinde bir intihar saldırısı yaşandı.

3 NATO ASKERİ ÖLDÜ 3 ASKER YARALANDI

Reuters haber ajansı, intihar saldırısında 3 NATO askerinin yaşamını yitirdiğini vurguladı.

Bu askerlerden birinin ABD askeri olduğu diğer ikisinin ise Afgan olduğu öğrenildi. Yaralananların da olduğu 2'sinin Afgan uyruklu birinin ABD'li olduğu söylendi.

NATO ASKERLERİ 2014 YILINDAN İTİBAREN BÖLGEDE

NATO askerleri, resmi olarak 2014 yılından itibaren savaş görevi nedeniyle bölgede bulunuyor. Bunun yanı sıra NATO askerleri Afgan askerlerini bölgede hem destekliyor, hem de eğitiyor.