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İrlandalı Boksör davasında karar açıklandı

İstinaf mahkemesi, Aksaray’da İrlandalı boksör Mohammed Fadeldabbous’un darp edilmesine ilişkin yerel mahkeme tarafından verilen hapis cezasını kaldırdı. Büfe sahibineyse 2 yıl 2 ay 7 gün hapis verdi.

Haber Merkezi | 07.11.2018 - 14:51..
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Aksaray’da su almak isterken su şişelerinin yere dökülmesiyle başlayan Kuveyt asıllı İrlandalı boksör Mohammed Fadeldabbous ile esnaf arasında çıkan kavgaya ilişkin dava İstinaf Mahkemesi’nde karara bağlandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11’inci Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Şenol Palan ile avukatı Yunus Yalçın katıldı.

İrlandalı Boksör davasında karar açıklandı

“DOLABIN KAPISINI AÇARAK, ‘BANA DA MI SATMIYORSUN?’ DEDİ”

Duruşmada söz alan sanık Şenol Palan, “Çalıştırdığım büfeye olaydan önce Mohammed Fadeldabbous değil de bir başkası gelip alkol istedi. Ben de alkol satmadığımı, dükkanda bulunmadığını söyleyince, ‘Var da bana satmıyorsun vs.’ dedi. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Ben de tartışma esnasında, ‘Satmıyorum git’ dedim. O da kaldıkları otele gitmiş, daha sonra yanında Mohammed Fadeldabbous’la birlikte 3 kişi geldiler. Mohammed dolabın kapısını açarak, ‘Bana da mı satmıyorsun?’ deyip suları yere döktü. Bu nedenle yeniden aramızda tartışma çıktı. Yani suları kazayla döküp birden saldırmış değilim” dedi.

İrlandalı Boksör davasında karar açıklandı

“MEŞRU MÜDAFAA SINIRLARI İÇİNDE HAREKET ETMİŞTİR”

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı Yunus Yalçın, “Müvekkilin mağdurun vücudunda kemik kırığı oluşacak şekilde yaralama olayında bir müdahalesi olmamıştır. Olay mağdurdan önce başka bir kişinin gelip alkol istemesi ve müvekkilin alkol olmadığını belirtmesi nedeniyle tartışmaları nedeniyle meydana gelmiştir. Görüntülerde de görüleceği gibi müvekkil olayı yatıştırmaya çalışmıştır. Malına zarar verildiğinden dolayı meşru müdafaa sınırlarında hareket edip uyarıda bulunmuştur. Müvekkil, kısa boylu 70 kg ağırlandığında, mağdur ise 120 kg ağırlığındadır” diyerek sanığın meşru müdafaa sınırları içinde hareket ettiğini öne sürdü.

Sanığın beraatini istedi. Mahkeme başkanı, Mohammed Fadeldabbous’ın yurt dışına çıkış kaydına ilişkin yazının Yabancılar Şube Müdürlüğü’nden gönderildiğini tutanağa geçirdi.

YEREL MAHKEMENİN KARARI KALDIRILDI

Davayı karar bağlayan daire, İstanbul 54’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nin sanık hakkında verdiği 3 yıl 6 ay 5 günlük hapis cezasının kaldırılmasına karar verdi.

Sanık Şenol Palan’ı Mohammed Fadeldabbous’ı “haksız tahrik altında kasten yaralama” suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapse çarptırdı. Duruşma sonrasında açıklama yapan sanık avukatı Yunus Yalçın, “Müvekkilim meşru müdafaa kapsamında hareket etmiştir. Aldığı ceza düşürüldü. Ancak verilen karar yine hukuka uygun bir karar değil. Cezanın sınırı bakımından kesin olarak verilmiş bir karar. Bundan sonra böyle olayların yaşanmaması dileğiyle diyoruz” dedi.

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